'Atatürk Öğretmen Akademisi kapatılmayacak...'

Kıbrıs TV'de Serhat İncirli'nin sunduğu Kıbrıs'ta Bugün programına konuk olan AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında bilgi vererek, AÖA’nın kapatılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Yaratan, AÖA’nın verdiği diplomayı YÖK’ün tanımadığını ve imzalanan protokol ile AÖA mezunlarının LAÜ’den ve AÖA’dan alacağı çift diploma ile avantaj sağlayacağını ve böylelikle YÖK tarafından tanınan diplomaya sahip olup Türkiye’de mesleklerini ve yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitimlerini sürdürebileceklerini söyledi.

YÖK tarafından LAÜ’de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin AÖA diploması almayacağını kaydeden Yaratan, AÖA diploması olmayan mezunların kamu kurumlarında istihdam edilmesinin de söz konusu olmayacağını ifade ederek AÖA mezunlarının istihdam hakkının engellenmeyeceğini ve işsiz kalmaları gibi bir durum olmayacağını açıkladı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan protokol hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

“AÖA DİPLOMASINI YÖK KABUL ETMİYOR”

“AÖA diplomasını YÖK kabul etmiyor. Akademiden mezun olan birisinin diploması Türkiye’de kabul edilmiyor. Şimdi bizim öğrencilerimize Lefke Avrupa Üniversitesi çift diploma verecek. Yani hem akademinin hem de LAÜ’nün diplomasını alacaklar. Bu durumda mezunlar Türkiye’de yüksek lisans ve doktora yapma hakkını da kazanacaklar. Daha önce böyle engellerle karşı karşıya kalıyordu mezunlar”

“PROTESTONUN SEBEBİ KTÖS’ÜN YANLIŞ ALGISI”

“Bu protestonun sebebi KTÖS’ün protokol çerçevesinde yapılacak işlemleri farklı bir şekilde algılamasıdır, sanki bu protokol AÖA’yı kapatmaya yönelik bir adım gibi… Sendika kapatmanın başlangıcı gibi bir algı içerisine girdi ve eylemler başladı. Ben kesinlikle akademinin kapanmasına razı değilim, tarihe akademiyi kapatan adam da olarak geçmek istemem”

“LAÜ, ALANINDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN EĞİTİM SAĞLAYACAK”

“AÖA’da sınıf öğretmenliği alanında uzman yoktur. Problem geliştirme ve eğitim verme gibi veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında öğretmenlerimiz var ancak sınıf öğretmenliği alanında uzman yoktur. LAÜ bize bu konuda AÖA’ya takviye yapacak. Alanında uzman kişiler tarafından dersler verilecek. LAÜ’de YÖK tarafından yüzde yüz burslu 40 öğrenci, 16 Eylül’de AÖA’nın yapacağı sınavla ise 25 sınıf öğretmeni 20 de okul öncesi öğretmeni öğrencisi eğitim görecek”

“LAÜ ÖĞRENCİLERİ, AÖA DİPLOMASI ALMAYACAK”

Sendika öğrencilere doğru açıklama yapsın. LAÜ öğrencileri asla AÖA diploması almayacak. AÖA öğrencileri ise hem LAÜ hem de AÖA diploması alacak. LAÜ öğrencileri AÖA öğrencisi sayılmayacak. Bu durumda AÖA mezunları işsiz kalmayacak, çünkü yasamızda devlet kurumlarına öğretmen alınması için akademi mezunu olunması gerekir şartı var ayrıca KKTC vatandaşı olma şartı var. KKTC vatandaşı olup YÖK ile LAÜ’de eğitim alan öğrencilerin de devlet kurumlarında istihdam edilmesi mümkün değil.