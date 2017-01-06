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06 Ocak 2017 Cuma 11:43

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN MİLLİ KÜTÜPHANE VE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRİYOR

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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN MİLLİ KÜTÜPHANE VE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRİYOR
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN MİLLİ KÜTÜPHANE VE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRİYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi’nin bir süreden beri tadilattı yapılan Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi, 9 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi hafta içi mesai saatleri içinde, cumartesi günleri ise saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

Bu arada tadilatı tamamlanmak üzere olan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferans ve sergi salonlarının da en kısa sürede yeniden hizmete gireceği ve açılış tarihlerinin ileriki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler
Atatürk Kültür MerkeziMilli KütüphaneHizmet
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