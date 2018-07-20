Atatürk Anıtı’nda Tören Düzenlendi!

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına bugün Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başlandı.

Atatürk Anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun,39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vekili, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı diğer askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş dernek, temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıttaki tören, Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TSK Temsilcisi Orgeneral Gülan’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 44. Yılında yine huzurunuzdayız. İlke ve devrimlerinizi hiç bir zorlama olmadan benimsemiş bulunan Kıbrıs Türk halkı böylesi bir günde sizi saygı ve rahmetle yad etmektedir. Sizin 'Çağdaş Uygarlığa Ulaşma' hedefinizi ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkenizi özümsemiş; demokratik ve laik bir toplum olarak yaşamını sürdürmeyi temel prensip sayan toplumumuz, bu doğrultuda gelişimini sürdürecektir. Sizden aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın anıt özel deftere yazdıkları da şöyle:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk Halkıyla güç birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz şanlı Barış Harekatı'nın 44. Yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla manevi huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nün verdiği çetin mücadeleyle aziz şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan hürriyet ve refahın teminatı olmaya devam edecek. Tarihi ve vicdani sorumluluğunu hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk cumhuriyetinin haklı davası için verilen mücadeleye olan inancımızın zorlu davamızdaki birliğimizi bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranı şükran ve rahmetle yad ediyoruz”

TSK Temsilcisi Atilla Gülan ise, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Mücahitlerin esaret ve zulme karşı canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’üncü yıl dönümünü kutlamanın; Gurur ve Mutluluğu içinde saygı ve şükranla manevi huzurundayız. Bugün tüm dünyada özgür bir millet ....bir devlet olarak var olduğunu haykıran Kıbrıs Türkü uğruna çok ağır bedeller ödenene bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Şehitlerimizin kanı ile sulanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişte…olduğu gibi bugün de ilke ve inkılapların ışığında güçlü ve payidar kılma çabasındayız.. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir ferdi, aydınlattığın medeniyet yolunda kararlı ilerleyişini sürdürürken emanetiniz olan topraklara ve Kuzeye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Kıbrıs Türkünün ve Devletinin güvenliğinin teminatı olmaya son neferimize kadar devam edeceğimize huzurunuzda söz veririm. Bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisi ile bayraklaşan vatan toprakları uğruna seve seve canını feda eden tüm Aziz Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Açmış olduğunuz yolda, gösterdiğiniz hedefe durmadan ilerleyen Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ebedi hatıranız huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun..”

ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nın ardından Şehitler Abidesi önünde de tören düzenlendi.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından, bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı.

Daha sonra, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK Temsilcisi Piyade Albay Şükrü Güzel ve GKK Temsilcisi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş anıt özel defterini imzaladı.