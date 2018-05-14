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Atatürk Anıtı’nda Gençlik Ateşi Yakıldı!

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI'NIN RESMİ BAŞLANGICI YAPILDI 

Atatürk Anıtı’nda Gençlik Ateşi Yakıldı!

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI'NIN RESMİ BAŞLANGICI YAPILDI 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:47
Atatürk Anıtı’nda Gençlik Ateşi Yakıldı!

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI'NIN RESMİ BAŞLANGICI YAPILDI 
 

 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftasının resmi başlangıcı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katıldığı törenle Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törende, anıta çelenkler konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in konuşması takip eti. Solo zeybek ve vals gösterilerin ardından “Gençlik Ateşi” yakıldı.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Atatürk’e cevabının okunmasıyla tören sona erdi.

AVCIDAĞ

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) öğrencisi Hasan Avcıdağ yaptı.

Avcıdağ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı kurtuluş meşalesinin elden ele, gönülden gönüle dolaştığını belirterek, gençliğin bugünlerin ve yarınların en büyük bekçileri olduğunu kaydetti.

Avcıdağ, binlerce şehit verilerek elde edilen bu değerli emaneti korumak ve gelecek nesillere aktarmanın gençliğin en büyük sorumluluğu olduğunu belirtti ve Atatürk ilkelerinin en temel taşlarının gençler olduğunu ifade etti.

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” diyen Avcıdağ, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla, gazileri de şükranla andığını belirterek tüm gençlerin bayramını tebrik etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Atatürk Anıtı önünde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “O’nun öğretileri bize ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Özyiğit, 19 Mayıs’ın parçalanmış bir imparatorluktan yepyeni bir devlet yaratmak, esaretten kurtulup Türk Ulusu’nu özgürlüğe çıkarmak için çıkılan bir yolculuk olduğunu kaydetti.

23 Nisan 1920’de kurulan TBMM ile yeni bir düzenin tescil edildiğini belirten Özyiğit, “artık tek adam yok” diyen Atatürk’ün meclisle yeni bir düzenden bahsettiğini anlattı.

Atatürk’ün yeni bir devlet kurmak için ortaya koyduğu ilke, ideal ve devrimlerin, sömürge yönetiminde olan Kıbrıs Türkü’ne de ışık tuttuğunu, o inanç ve değerlere, ilke ve devrimlere sıkı sıkıya bağlanan Kıbrıs Türkü’nün bugünlere geldiğini, bugünden sonra da gençlerle daha ileriye gideceğini ifade etti.

Eğitimi yeniden şekillendirirken, Atatürk’ün 100 yıl önce koyduğu muasır medeniyetler seviyesine erişmeyi hedef alırken, bu ilke ve ideallerin son derece önemli öğretiler olduğunu belirten Özyiğit, bunlardan vazgeçmenin öncelikle Atatürk’e ihanet olacağını ve bunun asla düşünülemeyeceğini ifade etti.

Özyiğit, Türkiye’deki gençlerin Atatürk’ün izinde TC’yi ilelebet yaşatacağına inandığını, Kıbrıs’taki gençlerin Atatürk’ün öğrettiği gibi dünyayla boy ölçüşecek nesiller olarak yetişeceğini ve o zaman Kıbrıs Türk toplumunun dünyayla bütünleşeceğini söyledi.

Atatürk’ü saygı ve minnetle andığın belirten Özyiğit, Atatürk’ün öğretilerinin, ilke ve devrimlerinin kendilerine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

Özyiğit’in konuşmasının ardından Erenköy Lisesi öğrencisi Alican Sarı solo zeybek gösterisi, Irmak Ateşgür – Mustafa Anlar ikilisi de vals gösterisi sundu.

Bakan Özyiğit ve öğrencilerin “Gençlik Ateşi”ni yakmasının ardından Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk’e cevabı okundu.
 


Son Güncelleme: 14.05.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
Atatürk19MayısGençlikBayramı
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