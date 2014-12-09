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Atasoy: “KKTC’nin Bağımsızlık Mücadelesini Destekleyiniz”

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti devletleri ve Afrika devletlerine çağrı yaparak, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesini desteklemelerini istedi.

Atasoy: “KKTC’nin Bağımsızlık Mücadelesini Destekleyiniz”

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti devletleri ve Afrika devletlerine çağrı yaparak, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesini desteklemelerini istedi.

09 Aralık 2014 Salı 14:04
Atasoy: “KKTC’nin Bağımsızlık Mücadelesini Destekleyiniz”
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 Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti devletleri ve Afrika devletlerine çağrı yaparak, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesini desteklemelerini istedi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atasoy bu yöndeki çağrıyı, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, Arap Devletler Ligi Türkiye Temsilciliği ve Filistin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Ankara Hilton Otel de yapılan Ortadoğu Barış Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşması sırasında yaptı.

Zirve; Arap devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti devletleri, Afrika devletleri, Balkan devletleri ve Avrupa devletlerinden 150 devletin Ankara büyükelçilerinin ve Türkiye’nin en güçlü bin sivil toplum örgütünün katılımıyla, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy  ve Arap Devletler Ligi Türkiye Temsilcisi Mohamed El Fattah Naciri başkanlığında yapıldı.

Ortadoğu Barış Zirvesi’nin ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Atasoy, özellikle Arap devletleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti devletleri ve Afrika devletlerine çağrı yaparak, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesini desteklemelerini istedi. Atasoy, “Biz, Müslüman devletler olarak birbirimizi desteklemeliyiz” dedi.

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