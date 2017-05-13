Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:54

Ataoğlu:"İnanıyorum Ki Ülkemizde Mutluluğu Tesis Edebilmenin Öncelikli Yolu, Annelerin Yüreklerini Huzurla Doldurmaktan Geçiyor"

Ataoğlu:'İnanıyorum Ki Ülkemizde Mutluluğu Tesis Edebilmenin Öncelikli Yolu, Annelerin Yüreklerini Huzurla Doldurmaktan Geçiyor'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, annelerin; sabır, fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü ve taşıyıcısı olduklarını ifade etti.

Ataoğlu yayımladığı Anneler Günü mesajında, bu yüksek değerlerin ilk olarak annelerden görüp annelerden öğrenildiğini vurgulayarak, “Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz” dedi.

Bakan Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bizler, Kıbrıs Türk analarının insan ve vatan sevgisiyle yetiştirdiği nesiller sayesinde azınlık noktasından devlet sahibi konumuna gelmiş bir milletiz. Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğunun artması çabalarında annelerimizin potansiyelinden daha fazla yararlanmanın yollarını mutlaka bulmalı, onların sıkıntılarını giderici tedbirleri almalı, siyaset başta olmak üzere her alandaki katkılarını daha üst seviyeye çekmeliyiz.

İnanıyorum ki, ülkemizde mutluluğu tesis edebilmenin öncelikli yolu, annelerin yüreklerini huzurla doldurmaktan geçiyor.

Kadına, anneye yönelik şiddetin nerden gelirse gelsin önüne geçebilmeli, bu yönde çağdaş adımlar atmalı, gereken yasal düzenlemeleri yapmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz tüm annelerin bu özel gününü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Şahıslar Komitesi, Kazı Çalışması Yürütülen Bölgeler Hakkında Açıklama Yaptı Kayıp Şahıslar Komitesi, Kazı Çalışması Yürütülen...
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Feridun, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı...
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Eczacılık Günü Dolayısıyla Basın Toplantısı Düzenledi Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Eczacılık Günü...
Anneler Derneği, Diyalog Tv Program Yapımcısı Çiğdem Aydın’ı “yılın Annesi” Seçti Anneler Derneği, Diyalog Tv Program Yapımcısı...
Erdoğan Ve Çipras, Kıbrıs’ta Çözüm İçin Çalışma Yapılması Konusunda Mutabık Kaldı Erdoğan Ve Çipras, Kıbrıs’ta Çözüm İçin...
TKP Yeni Güçler’de Görev Dağılımı Yapıldı TKP Yeni Güçler’de Görev Dağılımı Yapıldı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kayıp Şahıslar Komitesi, Kazı Çalışması...
Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı çalışması yürütülen bölgeler hakkında açıklama yaptı.

Haberi Oku