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Ataoğlu World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda Sektör Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.):Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Ataoğlu World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda Sektör Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.):Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

06 Kasım 2018 Salı 17:11
Ataoğlu World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda Sektör Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.):Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda İngiltere pazarına yönelik çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi veren Ataoğlu, İngiltere pazarının daha da güçlenmesi için işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Bu yıl tur operatörlerine yapılan reklam katkısına da değinen Bakan Ataoğlu, tanıtımların kesilmeyeceğini, bu tanıtımların 2019 yılında da devam edeceğini söyledi.
Bakan Ataoğlu, başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketleri ile de görüşme içerisinde olduklarını, Londra’dan Ercan Havalimanı’na seyahat edecek yolcuların uçak değiştirmeden gelebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Toplantıya katılan sektör temsilcileri de yaşanan sıkıntılara değinerek, ulaşım konusunda Bakan Ataoğlu’nun yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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