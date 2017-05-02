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02 Mayıs 2017 Salı 10:06

Ataoğlu Ve Berova’nın Katılımıyla Çevre Koruma Dairesi Koordinasyonunda “geri Dönüşüm Projesi” Başlatılıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın katılımıyla Çevre Koruma Dairesi koordinasyonunda “Geri Dönüşüm Projesi” başlatılıyor.

Ataoğlu Ve Berova'nın Katılımıyla Çevre Koruma Dairesi Koordinasyonunda 'geri Dönüşüm Projesi” Başlatılıyor
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PROJE YARIN LEFKOŞA’DA ŞEHİT TUNCER İLKOKULU’NDA BAŞLATILACAK

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın katılımıyla Çevre Koruma Dairesi koordinasyonunda “Geri Dönüşüm Projesi” başlatılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, proje ilk olarak, yarın saat 09.30’da Lefkoşa’da Şehit Tuncer İlkokulu’nda başlatılacak.

Açıklamada şöyle denildi:

“Proje ile tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak, bu doğrultuda farkındalık yaratılıp, davranışa dönüştürülmesi hedefleniyor. Öğrenci sayılarına göre geri dönüşüm bidonlarının dağıtılacağı etkinlikte, öğrencilere bilgilendirici broşür ve afişler dağıtılacak.

(SEL)

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