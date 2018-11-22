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Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti

ZİYARETTE TEK TATİL, İKİ ÜLKE KONSEPTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI KONUSUNDA UZLAŞILDI

Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti

ZİYARETTE TEK TATİL, İKİ ÜLKE KONSEPTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI KONUSUNDA UZLAŞILDI

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti

ZİYARETTE TEK TATİL, İKİ ÜLKE KONSEPTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI KONUSUNDA UZLAŞILDI

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’daki temasları kapsamında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı ziyaret etti.

Ataoğlu’na ziyarette KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Özel Kalem Müdür Türker Yüksel eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette iş birliği imkanları ve ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu; tek tatil, iki ülke konsepti üzerinde çalışılması konusunda uzlaşıldı.

Bu konseptin değişen turizm eğilimlerine cevap vereceğini ve gezginleşme peşinde olan yeni turist profiline önemli bir alternatif sunacağını belirten Ataoğlu, hedefin Türkiye ile var olan iş birliğinin iki ülke menfaatini gözeterek ileri boyutlara taşınması olduğunu söyledi.

Başlatılan çalışma kapsamında iki ülke için de farklı ve kıymetli yeni bir ürün ortaya çıkarılacağını ifade eden Ataoğlu, TURSAB ile oldukça samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de söyledi.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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