Ataoğlu, Emitt Fuarı İçin İstanbul'a Gidiyor

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, perşembe günü başlayacak 4 günlük EMİTT turizm fuarına katılmak amacıyla yarın İstanbul’a gidecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 80 ülkeden katılımcının yer alacağı fuarda, “yeni iş ve işbirliği imkanları yaratılması, ayrıca Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgesine girmek isteyen yurtdışı firmalarla ortak ilişkiler kurulması” hedefleniyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMİTT 2017’ye sektör temsilcileri KITSAB, KITOB, KITREB ve Sağlık Turizmi Konseyi de katılacak.

Ataoğlu’na Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Kazım Türkkan, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü İpek Tüccaroğlu ile Basın Danışmanı Kemal Öneren eşlik edecek.

Ataoğlu, cumartesi günü KKTC’ye dönecek.

(GUR)