Ataoğlu, Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi’ni Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Dağlı başkanlığındaki Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi’ni kabul etti.

Lefkoşa, 5 Temmuz 17 : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Dağlı başkanlığındaki Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi’ni kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, ziyarette bölgenin sorunları ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi ziyarette, Dipkarkaz ve Kaleburnu ile ilgili çalışmalarda Ataoğlu’ndan yardım ve işbirliği talebinde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, komitenin taleplerinin en hızlı şekilde değerlendirileceğini ve gereken desteğin verileceğini söyledi.

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