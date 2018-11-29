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Ataoğlu, Antalya’da Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne Katıldı

ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS, FİYAT, KALİTE VE GÜVENLİK FAKTÖRLERİ BAKIMINDAN AKDENİZ BÖLGESİNDE ÇOK UYGUN BİR DESTİNASYONA SAHİP”

Ataoğlu, Antalya’da Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne Katıldı

ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS, FİYAT, KALİTE VE GÜVENLİK FAKTÖRLERİ BAKIMINDAN AKDENİZ BÖLGESİNDE ÇOK UYGUN BİR DESTİNASYONA SAHİP”

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Ataoğlu, Antalya’da Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne Katıldı

ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS, FİYAT, KALİTE VE GÜVENLİK FAKTÖRLERİ BAKIMINDAN AKDENİZ BÖLGESİNDE ÇOK UYGUN BİR DESTİNASYONA SAHİP”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya’da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne konuşmacı olarak katılarak, ülke turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” ana teması kongrede yaptığı konuşmada, ülkedeki mevcut yatak kapasitesinin 25 bin seviyelerinde olduğunu ve geçen yıl 1 milyonu 142 bin turist ve 865 milyon dolarlık bir turizm geliri elde edildiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, KKTC’nin her geçen yıl daha da gelişen bir potansiyele sahip bir ülke olduğunu belirtirken, ülkede 5 yıldızlı otellerin yıllık doluluk oranlarının ortalama yüzde 85 civarında seyrettiğini de ifade etti.

Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın fiyat, kalite ve güvenlik faktörleri bakımından Akdeniz bölgesinde çok uygun bir destinasyona sahip olduğundan da bahsederek, KKTC’ye uygulanan ambargolardan dolayı henüz turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını vurguladı.

Akdeniz bölgesinin dünya turizmindeki payının her geçen yıl arttığına işaret eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a ulaşmak için 4-5 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insan bulunduğunu ve coğrafik konum bakımından da KKTC’nin avantajlarının fazla olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Turizm Stratejik Planı çerçevesinde ilk 3 yılda özellikle Bafra ve Girne bölgelerinde inşaatı devam eden yatırımların sonlandırılması kapsamında 40 bin yatak, 2 milyon turist ve 2 milyar dolar gelir hedeflemekte olduklarını belirtti.

Fikri Ataoğlu, sonraki 5 yıllık stratejik gelişim planında ise yatak kapasitesinin 50 bin hedefiyle en az 3 milyon turist ve 3 milyar dolar bir gelir öngördüklerini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gelişen ve değişen teknolojide artık hemen hemen herkesin kullandığı aklı telefonlar ve buna bağlı olarak gelişen digital medya nedeniyle milyonlara ulaşmanın daha da kolay olduğunu dile getirdi. Ataoğlu, bakanlık olarak bu alanda reklam ve tanıtım faaliyetlerini daha etkin bir şekilde kullanılması ve tanıtımın yüzde 70’ini digital medya yardımıyla yapmaya başladıklarını vurguladı.

Digital medyanın en büyük avantajının ise ambargolara maruz kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımlarını yapmak olduğunu da söyleyen Ataoğlu, gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını yineledi.

Bafra bölgesinin şehir merkezine uzak olması nedeni ile Bakanlık olarak Bafra-Mağusa feribot seferlerinin başlatılması yönünde çalışmalar başlattıklarını anlatan Ataoğlu, turistlerin daha turistik ve daha kolay bir şekilde şehir merkezine seyahat etmelerine olanak yaratma arzusunda olduklarını ifade etti.

Ataoğlu, ülkenin kitle turizmine hitap eden resort turizminin yanı sıra, özel ilgi turizmine hitap eden; eko-agro turizm, su altı, yürüyüş, sağlık, gastronomi, kültür, doğa, spor ve dağcılık gibi alternatif turizm modelleri bakımından da zengin bir ülke olduğunu dile getirdi. Ataoğlu, “Ülkeye gelen turistin ortalama 800 dolar harcadığını düşünürsek, Alternatif turizm modelleri ile bu rakamları daha yukarılara çekme arzusu içerisindeyiz” diye konuştu.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI
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