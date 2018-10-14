banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Gazimagusa-Karpaz anayolunda uyuşturucu operasyonu
ARAÇDA UYUŞTURUCU
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
ASELSAN KKTC'DE YATIRIM YAPIYOR
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
YAĞ PLASTİK KAPLARDA MUHAFAZA EDİLMEMELİ
banner282

Ataoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la bir araya geldi.

Ataoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la bir araya geldi.

14 Ekim 2018 Pazar 07:22
Ataoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş\'la bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede Bakan Ataoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz dönem Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürüten Kurtulmuş, KKTC turizmini yakinen iyi biliyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada Numan Kurtulmuş ile Bakanlık yaptığı dönem süresince iyi bir dostluk kurduklarını ve güzel projelere imza attıklarını söyledi.

Ataoğlu, yeni dönemde hem İstanbul Milletvekilliğini hem de AK Parti Genel Başkan Vekilliğini üstlenen Numan Kurtulmuş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ülke turizminde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Ataoğlu, turizmi sezonunu iyi geçirdiklerini, yapılan tanıtma faaliyetleri ile daha iyi bir noktaya gelme arzusu içerisinde olduklarını söyledi.

KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinden ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönem içerisinde Ataoğlu ile sık sık görüşme fırsatı bulduğunu ve KKTC turizmi için katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

KKTC’deki birçok hotelin yeni ve modern olduğuna değinen Kurtulmuş, ülkenin kültürel değerleri ve tarihi güzelliklerinin turizm için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu söyleyerek, yaşanan sıkıntıları birlikte aşma konusunda her zaman işbirliği çalışmalarının devam edeceğini de ifade etti.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu “şahane Düğün”le Açtı
Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu “şahane Düğün”le Açtı
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı
Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
Harid Fedai Ölümünün 1. Yıldönümünde Anıldı
Harid Fedai Ölümünün 1. Yıldönümünde Anıldı
E-kimlik Hizmet Ağı, Pazartesi Gününden İtibaren Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Devreye Giriyor
E-kimlik Hizmet Ağı, Pazartesi Gününden İtibaren Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Devreye Giriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek
En çok yağış alan bölgeler
En çok yağış alan bölgeler
Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”
Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim