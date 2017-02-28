ATAOĞLU, ERCAN’DA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA FORUMU DEĞERLENDİRDİ

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nda KKTC’yi temsil eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yurda döndü.

42 ülkeden 500’ü aşkın delegenin katılımıyla gerçekleştirilen dünya sağlık turizmi haritasının ele alındığı foruma bakanlık temsilcileri ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’la birlikte katılan Bakan Fikri Ataoğlu, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısıyla forumu değerlendirdi.

Ülkede alternatif turizm örnekleri üzerinde faaliyetler başlattıklarını kaydeden Ataoğlu, önemli bir sektör haline gelen sağlık turizmi ile ilgili de çalışma başlattıklarını, 4-5 ay önce Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 54’üncü üye ülkesi olarak imza koyduklarını kaydetti.

Amman’daki Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nda KKTC’yi temsil ettiklerini söyleyen Ataoğlu, 3 gün süren forumda KKTC standını ziyaret eden Ürdün Başbakanı, Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı ile bir araya gelerek ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Ataoğlu başta Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle bir araya gelerek sağlık turizminin karşılıklı geliştirilmesi için atılması gereken adımları ele alarak yeni anlaşmalara imza attıklarını söyledi.

Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Genel Kurul toplantısına da katıldıklarını belirterek, kendisimin Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini, bunun da KKTC için önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası araştırma verilerine göre önümüzdeki 20 yılda dünya turizminin ciddi şekilde büyüyeceğine dikkat çeken Bakan Ataoğlu, KKTC olarak bu büyümeden önemli pay alabilmek için çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu, gelişmekte olan sağlık turizmi ile ilgili olarak yasal düzenleme altyapı ve teşviklendirme çalışmaları hazırlığında olduklarının altını çizdi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da forum kapsamında gerçekleştirdikleri temasları aktararak, sağlık turizminde küreselleşme forumuna heyet olarak katıldıklarını belirtti.

Savaşan, forumda sağlık turizmiyle ilgili bir çok konunun ele alınarak ileriye dönük yol haritasının çıkarıldığını ifade etti.

Savaşan, forumun ikinci gününde global alım heyetlerinin yer aldığı toplantıda KKTC’yi ve sağlık turizmini tanıtma olanağı bularak tüp bebek, kalp, kanser göz ve onkoloji alanlarında 5 yeni anlaşma imzaladıklarını söyledi.



