Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Şubat 2017 Salı 15:14

Ataoğlu Yurda Döndü

Ataoğlu Yurda Döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ATAOĞLU, ERCAN’DA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA FORUMU DEĞERLENDİRDİ

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nda KKTC’yi temsil eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yurda döndü.

42 ülkeden 500’ü aşkın  delegenin katılımıyla gerçekleştirilen dünya sağlık turizmi haritasının ele alındığı  foruma bakanlık temsilcileri ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’la birlikte katılan Bakan Fikri Ataoğlu, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısıyla forumu değerlendirdi.

Ülkede alternatif  turizm örnekleri üzerinde  faaliyetler başlattıklarını kaydeden Ataoğlu, önemli bir sektör haline gelen sağlık turizmi ile ilgili de çalışma başlattıklarını,  4-5 ay önce Ankara’da   gerçekleştirilen çalıştayda  Dünya  Sağlık Turizmi Konseyi’nin 54’üncü üye ülkesi olarak  imza koyduklarını kaydetti.

 Amman’daki Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nda  KKTC’yi temsil ettiklerini söyleyen Ataoğlu,  3 gün süren forumda KKTC standını ziyaret eden Ürdün Başbakanı, Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı ile bir araya gelerek  ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Ataoğlu başta Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu  Başkanı olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle bir araya gelerek sağlık turizminin  karşılıklı  geliştirilmesi için atılması gereken adımları ele alarak  yeni anlaşmalara imza attıklarını söyledi.

Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin  Genel Kurul toplantısına da katıldıklarını belirterek,   kendisimin Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine Sağlık Turizmi  Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini, bunun da KKTC için önemli olduğunu  ifade etti.

Uluslararası araştırma verilerine göre önümüzdeki 20 yılda dünya turizminin ciddi şekilde büyüyeceğine dikkat çeken Bakan Ataoğlu, KKTC olarak bu büyümeden önemli pay alabilmek için çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu, gelişmekte olan sağlık turizmi ile ilgili olarak  yasal  düzenleme altyapı ve teşviklendirme çalışmaları hazırlığında olduklarının altını çizdi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da forum kapsamında gerçekleştirdikleri temasları aktararak, sağlık turizminde küreselleşme forumuna heyet olarak katıldıklarını belirtti.

Savaşan, forumda sağlık turizmiyle ilgili bir çok konunun ele alınarak ileriye dönük  yol haritasının çıkarıldığını ifade etti.

Savaşan,   forumun ikinci gününde global alım heyetlerinin yer aldığı toplantıda KKTC’yi ve sağlık turizmini tanıtma olanağı bularak tüp bebek, kalp, kanser göz ve onkoloji alanlarında 5 yeni  anlaşma imzaladıklarını söyledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ’de “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” Konulu Panel Düzenlendi GAÜ’de “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?”...
Özersay: “Telefon Dairesi Üçüncü GSM’in Ortağı Olmalı” Özersay: “Telefon Dairesi Üçüncü GSM’in Ortağı...
2 Ani Ölüm 2 Ani Ölüm
Alagadi'de Off Road Yarışması Düzenleniyor Alagadi'de Off Road Yarışması Düzenleniyor
Bakanlar Kurulu Toplandı Bakanlar Kurulu Toplandı
KKTC CSO Gazimağusa Ve Lefkoşa'da Konser Verdi KKTC CSO Gazimağusa Ve Lefkoşa'da Konser Verdi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

GAÜ’de “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?”...

Haberi Oku