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Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefke Belediyesi arasında 8 ay önce imzalanan Lefke bölgesine müze kazandırma adına yapılan çalışmalar çerçevesinde, Vasıf Place binasının restorasyonu için çıkılan ihale sonuçlandı.

Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefke Belediyesi arasında 8 ay önce imzalanan Lefke bölgesine müze kazandırma adına yapılan çalışmalar çerçevesinde, Vasıf Place binasının restorasyonu için çıkılan ihale sonuçlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:12
Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''

ATAOĞLU: “ÜLKEMİZE ARTI DEĞER GETİREN HER PROJENİN HAYAT BULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

LEFKE’DE YENİ MÜZE RESTORASYONU 6 AYDA TAMAMLANACAK…

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefke Belediyesi arasında 8 ay önce imzalanan Lefke bölgesine müze kazandırma adına yapılan çalışmalar çerçevesinde, Vasıf Place binasının restorasyonu için çıkılan ihale sonuçlandı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restorasyon projesinin hazırlanmasının ardından bugün ihaleyi kazanan şirket ile protokol imzalandı.

 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol gereğince Vasıf Palace binasının restorasyon çalışmaları önümüzdeki hafta içerisinde başlatılacak.

Seçim yasakları nedeniyle bekletilen projenin ihalesinin sonuçlanması ile başlayacak restorasyon çalışmaları 6 ayda tamamlanacak ve müze, iç düzenlemenin ardından ziyarete açılacak.

AZİZ

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Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya imza töreninde yaptığı konuşmada, Lefke bölgesine böyle bir projenin gerekli olduğunu ifade ederek, bakanlık ile işbirliği içerisinde yeni projelere de ortak olmak istediklerini söyledi.

Bölgenin gelişmesi açısından yapılan yatırımlar nedeni ile Bakan Atatoğlu’na teşekkür eden Kaya, projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada, müze ve ören yerlerinin önemine işaret ederek, “Ülkenin en değerli varlıkları tarihi eserleridir” diye konuştu.

Ataoğlu, “ Yeter ki mirasımıza sahip çıkalım. Bakanlık olarak biz ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız. Lefke  her alanda, kültürüyle,  turizmiyle, tarihiyle zengin bir bölgedir. Bu ilçemizi ve genelde ülkemizi, şanına yakışacak şekilde dünya insanının gezip görmesi için tüm imkanları değerlendirerek hiçbir masraftan kaçınmayarak turizme kazandırmaya kararlıyız” dedi.

Ataoğlu, Kıbrıs’ın tarihi geçmişinin oldukça zengin olduğunu, bir çok uygarlığın adada varlığını gösterdiğini ve bir çok eserler bıraktıklarını,sahip olunan bu eserlerin turizm açısından sergilenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ataoğlu Güzelyurt tren istasyonunun restorasyonunun devam ettiğini, 30 Nisan tarihinde ise İskele bölgesinde yeni bir Arkeoloji müzesi açacaklarını belirterek, hedefleri olan her ilçeye müze projesini de adım adım hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı.

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