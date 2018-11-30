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Ataoğlu: “Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur“

Ataoğlu: “Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur“

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Ataoğlu: “Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur“

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU: "TÜRKİYE'NİN İNCİSİ ANTALYA'YA GELEN TURİSTLERİN İKİNCİ DESTİNASYONU UMARIM KKTC OLUR"

ANTALYA VALİSİ MÜNİR KARALOĞLU: "ZAMAN İÇERİSİNDE İKİ DESTİNASYONU ENTEGRE ETMEMİZ LAZIM. ANTALYA'YA GELEN TURİSTLERİN TATİLLERİNİN BİR KISMINI KUZEY KIBRIS'TA GEÇİRECEĞİ YENİ FORMÜLLER ÜRETMEMİZ LAZIM"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türkiye'nin incisi Antalya'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.

Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ataoğlu, Antalya ve KKTC'nin geçmiş yıllardan gelen yakınlığı bulunduğunu söyledi.

Karaloğlu'nun Antalya'ya gelen turistlerin KKTC'yi de ziyaret etmesiyle ilgili çalışmalarının gözardı edilemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, "Vali Karaloğlu'na bu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye'nin incisi Antalya'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.

Vali Karaloğlu ise Antalya ve KKTC'nin birbirine yakın turizm destinasyonları olduğunu belirtti.

KKTC'nin artık bir turizm ülkesi olduğuna değinen Karaloğlu, "Zaman içerisinde iki destinasyonu entegre etmemiz lazım. Antalya'ya gelen turistlerin, tatillerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçireceği yeni formüller üretmemiz lazım." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 30.11.2018 23:31
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