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07 Şubat 2017 Salı 15:33

ATAOĞLU: “TURİST SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ YAŞANDI”

ATAOĞLU: 'TURİST SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ YAŞANDI”
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ATAOĞLU: “DOĞRU TEMASLARLA ÜLKEYE GELEN TURİST SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ YAŞANDI”

“AMACIMIZ KİTLE TURİZMİNDEN OPTİMUM FAYDA ELDE EDERKEN ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİNİ DE GELİŞTİREREK TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRMAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden fayda görülmeye başlandığını söyleyerek, “Doğru temaslarla ülkeye gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşandı” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu Türkiye’de ve uluslararası platformlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı, söz konusu faaliyetlerin aralık ve ocak ayı istatistiklerine olumlu yansıdığını belirtti.

“Sektör temsilcileriyle katıldığımız fuarlarla roadshowlardan ülkemizin fayda elde ettiğini görüyorum” diyen Ataoğlu, “Amacımız kitle turizminden optimum fayda elde ederken alternatif turizm çeşitlerini de geliştirerek turizm gelirlerini arttırmaktır. Bu amaçla başta kültür, spor ve sağlık turizmi olmak üzere turizmi çeşitlendirmek ve yıla yaymak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul EMİTT fuarına da değinen Bakan Ataoğlu, bölgenin en önemli ve büyük fuarı olan EMİTT’de KKTC standının birinci seçilmesinin ülke turizminin tanıtılmasına katkı yaptığını belirtti.

Fikri Ataoğlu,“ Bu başarı bakanlığımıza ve sektöre motivasyon kazandırdı” dedi.

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, “ITB Berlin, dünya turizminin kalbinin attığı önemli bir organizasyon. Bizler sektör temsilcilerimizle bu fuara iyi hazırlandık. Fuarda turistik ürünlerimizin en iyi şekilde tanıtılması için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca standımız sektör temsilcilerimizin 2017 yılına yönelik anlaşmalarını yenileyebilecekleri, görüşmelerini yapabilecekleri şekilde tasarlandı” şeklinde konuştu.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’de Destinations The Holiday & Travel Show, İrlanda’da The Holiday World Show, Dublin’de de The Holiday World Show fuarlarında temsil edildiğini söyledi.

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