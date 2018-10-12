Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanının Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu makamında ziyaret etti.



Fikri Ataoğlu, görüşmede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Anadolujet’in KKTC seferlerini artırması ve ek seferler koymasıyla birlikte bilet fiyatlarında düşüş beklediklerini söyledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte bu adımın çok yerinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, Anavatan Türkiye’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.



Ataoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde yeni projelere imza atacaklarını da sözlerine ekleyerek, Gaziveren bölgesinde düşünülen turizme yönelik projeye ilişkin bir videoyu Topçu’ya takdim etti.



Ziyarette Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı da yer aldı.



