Ataoğlu: “TARIMSAL TURİZMİ FAALİYETLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK...”

“ ÜLKEDE TURİZMİ 12 AYA YAYMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR””

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik sürdürülen projeler çerçevesinde 2017 yılında başlatılan turistlerle üreticileri ve yerli ürünleri buluşturma çalışmaları devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından Doğancı köyünde yetiştirilen Spunta Patates hasatı etkinliği düzenlendi.

Ülkemize gelen turistlerin kırsal kesimde yer alan tarım alanlarını ziyaret ederek, günlük tarım faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve ayrıca bu bölgelerde üretilen ürünleri satın almalarak, yörenin kültürel zenginliklerini ve el sanatlarını öğrenmeleri amacıyla 2017 yılında başlatılan tarımsal turizm faaliyetleri arttırılarak devam ediyor.

Bu kapsamda devam eden ve turistlerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlik Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Köy meydanında başlayan etkinlik Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisiyle başladı. Ardından Spunta Patates tarlasında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan turistler, patates hasatını yerinden izledi, patates toplama ve yerli patatesin tadına bakma imkanı buldu.

Ülkemizde turizmi 12 aya yayma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, köylerde tarımsal turizmin geliştirilmesiyle, yeni gelir kaynakları yaratması yanısıra istihdam olanaklarının geliştirilmesini, köyün temel sorunlarından olan gençlerin köyü terk ederek kentlere göç etmesi gibi sorunların çözümüne katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kıbrıs patatesinin, toprak ve iklim koşulları nedeniyle dünyanın en kaliteli ve lezzetli patatesi olduğunu da kaydeden Ataoğlu, “ülkemizde son dönemde gelişmeye başlayan tarımsal turizm uygulamaları önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. Gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanların yapısal sorunları çözmekte ve üreticilere düzenli bir tarım dışı gelir kaynağı yaratmak için kullanılan tarımsal turizm faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs’da gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu alanın gelişmesi turizm gelirlerini artırmanın yanısıra kırsal alanlardaki altyapı, işsizlik, düşük gelir ve yoğun göç verme gibi yapısal sorunların çözümüne de ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.