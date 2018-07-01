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Ataoğlu: “Survivor yarışması ülke turizmine olumlu yönde katkı sağlıyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Survivor yarışmasının ülketurizmine olumlu yönde katkı sağladığını söyledi.

Ataoğlu: “Survivor yarışması ülke turizmine olumlu yönde katkı sağlıyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Survivor yarışmasının ülketurizmine olumlu yönde katkı sağladığını söyledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:38
Ataoğlu: “Survivor yarışması ülke turizmine olumlu yönde katkı sağlıyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Survivor yarışmasının ülketurizmine olumlu yönde katkı sağladığını söyledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 yarışmasının dün akşam Nuhun Gemisi Hotel’de düzenlenen final programına katıldı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,ülke turizmine katkılarından ötürü Acun Ilıcalı’ya teşekkürlerini iletti.
TV 8 ekranlarında yayınlanan final programının canlı yayınında konuşan Ataoğlu, Acun Ilıcalı ve ekibinin yıllardır Survivor finalini Kuzey Kıbrıs’ta yaptığını, ayrıca her programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vurgu yaptığını söyleyerek, ülke turizmine katkılarından ötürü Acun Ilıcalı’ya Lefkara işlemeli sandık hediye ederek, teşekkürlerini sundu.
Ülkenin ambargolar altında tanıtma anlamında bazı zorluklar yaşadığına değinen Ataoğlu, Acun Ilıcalı’nın KKTC’ye göstermiş olduğu ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diledi.
Bakan Ataoğlu ayrıca Dominik’te, Acun Medya çalışanı Alper Baycın'ın öldürülmesi ile ilgili duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, Acun Medya çalışanlarının ve Merhum Alper Baycın’ın ailesine başsağlığı diledi.
Acun Medya ve TV 8 Direktörü Acun Ilıcalı ise yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gündeme gelmesinin kendileri açısından da memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin çok yardım sever ve misafirperver olduklarını vurguladı.
Her yıl Survivor finalini KKTC’de yaptıklarını ve bunun bir gelenek haline dönüştüğünü ifade eden Ilıcalı, “ülke turizmine bir nebze olsun katkıda bulunmuşsak ne mutlu bize” dedi.
Kıbrıs Türk halkının kendilerini bağrına bastığını ve burada kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Ilıcalı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nazik davranışından ötürü teşekkürlerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2018 18:42
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