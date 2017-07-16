Ataoğlu: 'Sorununuz, Sorunumuzdur”

“BÖLGENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE TALEP EDİLEN EMİRNAME DEĞİŞİKLİĞİNE AÇIĞIZ”

“YARIM KALMIŞ TESİSLER VE PANSİYONCULUK YAPAN İŞLETMECİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEKLİ KREDİ YANINDA HİBE DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMALARIMIZ DA SONUÇLANMA AŞAMASINDADIR”

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Dipkarpaz'da bölge halkı ile bir araya geldi. Bölgede mahkeme kararı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatan Ataoğlu, "Kısa, orta ve uzun süreli projelerimiz var" dedi.

Bakanlık açıklamasına göre Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, ilgili daire müdürleri ile Dipkarpaz bölgesini ziyaret etti. Ziyarette Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da hazır bulundu.

Dipkarpaz Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete bölge halkından yoğun katılım olduğu, Dipkarpaz Yerel Yönetimler Dayanışma Komitesi ve bölge halkı ile gerçekleşen toplantılarda, bölgede öncelikle mağdur olan kişilerin sorunlarının giderilmesi için ivedi olarak neler yapılabileceğinin konuşulduğu kaydedilen açıklamada, Karpaz bölgesi ile ilgili yapılan çalışmaların aktarıldığı belirtildi.

”TALEPLER İÇİN ÖN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK”

Toplantıda, kısa süre içinde belediye ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanlığı birimlerinin bir araya gelerek, bölge halkı ve belediyenin talepleri doğrultusunda ön çalışma başlatması kararlaştırıldı.

Bakan Ataoğlu, Karpaz bölgesi için turizm gelişim alanı ile ilgili altyapı projelerinin bir kısmının tamamlandığı, geri kalan kısmının projelendirilmesi ve ihaleye çıkacak şekle getirilmesi için de özelden hizmet alımına gidildiği bilgisini bölge halkına aktardı. Söz konusu altyapının tamamlanması ile öncelikle mahkeme kararı ile faaliyetleri men edilen bölgedeki bungalovların mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu konuda daha önce alınan, yarım kalan tesisler ve pansiyonculara yönelik faiz destekli kredi hibe destek programının sonuçlanma aşamasında olduğunu da açıkladı.

APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Ataoğlu, daha önceleri Bakanlar Kurulu kararı ile korunmaya muhtaç turizm alanı ilan edilen Apostolos Andreas Manastırı ile ilgili projelendirme ve keşif çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Fikri Ataoğlu, gerekli mali kaynağın yaratılarak, blokesinin sağlandığı mevcut protokole uygun olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı, Vakıflar İdaresi ve Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde manastır için ihaleye çıkılacağını söyledi.

EMİRNAMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Toplantının sonunda bölge halkının “ısrarlı” talebi üzerine, Dipkarpaz Belediyesi mevcut emirnamenin iyileştirilmesi ile ilgili talepte bulundu. Konuya olumlu yaklaşan Ataoğlu, bakanlık olarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bozmayacak her türlü değişiklik önerisine açık olduklarını belirtti.