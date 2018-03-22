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ATAOĞLU: “ŞEHİT BİNBAŞI DUNCA’NIN KIBRIS’LA İLGİLİ VASİYETİNİ ÖĞRENDİK. ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

ATAOĞLU: “ŞEHİT BİNBAŞI DUNCA’NIN KIBRIS’LA İLGİLİ VASİYETİNİ ÖĞRENDİK. ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

22 Mart 2018 Perşembe 19:27
ATAOĞLU: “ŞEHİT BİNBAŞI DUNCA’NIN KIBRIS’LA İLGİLİ VASİYETİNİ ÖĞRENDİK. ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”
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ATAOĞLU: “ŞEHİT BİNBAŞI DUNCA’NIN KIBRIS’LA İLGİLİ VASİYETİNİ ÖĞRENDİK. ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Afrin’de şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın Kıbrıs’la ilgili vasiyetini öğrendiklerini, bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

Ataoğlu, 15 Mart’ta Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 42 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın, eşine ve kızına “Kıbrıs tatillerini” ertelememeleri yönündeki vasiyetiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ataoğlu, “Şehidimizin vasiyetinin gerçekleşmesi adına gerekli çalışmayı başlattık. Aileyle irtibata geçip onları uygun bir zamanda ülkemizde ağırlamaya hazır olduğumuzu ileteceğiz” dedi. 

Türk askerinin gece gündüz demeden çetin koşullarda teröristlere karşı mücadele verdiğini belirten Ataoğlu, “Ülkenin huzuru için canını feda eden kahraman şehidimizin vasiyeti bizim için önemlidir. Üzerlerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
 
 

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