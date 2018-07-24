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Ataoğlu: “Rumların Uzlaşmaz Tavrı Dünyadan Kabul Görmüyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) Başkan Yardımcılığı’na Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilmesi konusunda soruşturma yaptıran ve Yunan üyeleri istifaya zorlayan Rum Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, Rumların her zamanki uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü söyledi.

Ataoğlu: “Rumların Uzlaşmaz Tavrı Dünyadan Kabul Görmüyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) Başkan Yardımcılığı’na Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilmesi konusunda soruşturma yaptıran ve Yunan üyeleri istifaya zorlayan Rum Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, Rumların her zamanki uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:19
Ataoğlu: “Rumların Uzlaşmaz Tavrı Dünyadan Kabul Görmüyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) Başkan Yardımcılığı’na Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilmesi konusunda soruşturma yaptıran ve Yunan üyeleri istifaya zorlayan Rum Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, Rumların her zamanki uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, “konunun EDEK Milletvekili Kostis Evstathiu’nun Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, bir Kıbrıslı Türk'ün GHTC’nin Başkan Yardımcılığı’na Yunanlı temsilcilerin hiçbir itirazı olmadan “illegal” seçilmesine nasıl izin verildiğini sorduğu ve bu konunun Rum Enerji ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturulduğunu” söyledi.

“YUNANİSTAN VE GKRY’Yİ KINIYORUM...”

Guterres’in geçici misyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin Kıbrıs’a gelmesi arifesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türkleri’ne karşı giriştiği son fiilin dünyaya Rum tarafının tutumunu göstermesi bakımından manidar olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, “Benim Onur Kurulu Üyesi, Dr. Ahmet Savaşan’ın da Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (GHTC) alternatif yaratılması için Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişim başlatmasını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC’NİN NEDEN VETO EDİLMEDİĞİ SORULDU...

Konuyu Rum gazetelerinden öğrendiklerini belirten Ataoğlu, Rum Hükümeti’nin konuyla ilgili soruşturma yaptığını, bu kapsamda da konseyin Yunan üyelerinin aranarak KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan’ın başkan yardımcılığına seçilmesinin neden veto edilmediğinin sorulduğunu söyledi.

GHTC’DE TÜRKİYE LOBİSİ GÜÇLÜ...

Soruşturma raporunda Türkiye'nin konsey üzerinde önemli ve güçlü bir lobisi bulunduğunun Yunan üyeler tarafından kabul edildiğine yer verildiğinin altını çizen Ataoğlu, yine aynı raporda Kurucu Başkan Emin Çakmak’ın da GHTC’de ağırlığı olduğundan bahsedildiğini söyledi.

“SAVAŞAN’IN BAŞKAN YARDIMCILIĞI 57 ÜLKEDE KABUL GÖRÜYOR”

Dr. Ahmet Savaşan’ın GHTC’deki Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildiğini ve bunun da 57 ülkede kabul gördüğünü vurgulayan Bakan Fikri Ataoğlu, “Önceki yıllarda Rum ve Yunanlıların lobisi Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası platformlara girmesine engel olurken, bu gün Türkiye’nin güçlü lobisi sayesinde Rum ve Yunanlılar bu platformlardan kaçmayı düşünüyor. Bu da bizlerin doğru yolda olduğumuzun ve ayrıca dünyanın da gerçekleri görmeye başladığının en somut göstergesidir” dedi.

ÇAKMAK’IN BELİRLEYİCİ ROLÜ OLDU...

Türkiye’nin verdiği güç, bakanlığımızın da desteği ile Dr. Ahmet Savaşan’ın uluslararası platformda kurduğu bağlantılar ve yaptığı aktif çalışmaların meyvesini verdiğini ve bu sayede de Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası bir temsiliyet kazandığını vurgulayan Bakan Ataoğlu, “Sayın Emin Çakmak’ın, KKTC’nin Kuzey Kıbrıs olarak Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye olabilmesinde belirleyici bir rolü olmuştur. Sayın Emin Çakmak bizlerle birlikte ülkemizin sağlık turizminden hak ettiği payı alabilmesi için dünyanın dört bir yanında çalışıyor, kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ TURİZMİ 12 AYA YAYMAK”

Çalışmalarının Kuzey Kıbrıs’ta kitle turizmini geliştirirken, alternatif turizm çeşitlerinin de gelişmesini sağlamak olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, sağlık turizmi başta olmak üzere spor ile eko turizme de özel önem verdiklerini söyleyerek, “Amacımız; ülkemizdeki turizmi 12 aya yaymak ve ekonomimizi güçlendirmektir” dedi.

“BM’Yİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM”

Rumların, Yunanistan ile giriştikleri davranışların en basit şekliyle KKTC’de yaşayan insanlara karşı büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Ataoğlu, “yapılanları yanlış bulduğumuzu vurgulayarak, BM’yi her fırsatta Kıbrıslı Türklerin önünü kesmeye çalışan Rum zihniyetini görmeye davet ediyoruz” dedi. Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız ambargoların kaldırılmasının vaktinin geldiğini ve hatta çoktan geçtiğini sözlerine ekledi.

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 12:49
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