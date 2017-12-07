Ataoğlu: Önceliğim, ülke turizmi

Seçim yarışı içerisinde oldukça yoğun bir programı bulunan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu , bakanlıkla ilgili görevinin önceliği olduğunu söyledi

KKTC’de turizm alanında yapmış olduğu yenilikleri dinleyicilerle paylaşan Fikri Ataoğlu, çalışmaların gerçek bir ekip birlikteliği sonucunda başarıya ulaştığını ve yeni projelerin de gündemde olduğunu açıkladı. Ataoğlu yoğun ve sıkıştırılmış seçim süresinde sadece seçime zaman ayırmadığını önceliğinin görev bilinciyle hareket etmek olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, ülke tanıtımının en önemli yüzünün ülkemize gelen turistler ve uluslararası yapılan turizm fuarları olduğuna dikkat çekerek “Yeni bir turizm yüzü anlayışıyla gerek sivil toplum kuruluşları gerekse yurtdışı işbirlikçilerimiz, ülke içi kurum ve kuruluşlarla başarıya ulaşan işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, “Özellikle yurtdışı tanıtımlarında KKTC kültürünü, sanatımızı ve sanatçılarımızı sergiliyoruz. Kültürümüzün ve ülkemizin tanıtımı sanatla mümkündür, bu konuya da bu anlayış ile yaklaşıyoruz dedi.

“Gazimağusa yat limanı projesi önceliğimiz”

Gazimağusa turizm projeleri arasında yer alan Gazimağusa yat limanı projesinin önemine dikkat çeken Fikri Ataoğlu projenin detaylarını paylaştı. Ataoğlu “proje için uluslararası izin ve diğer prosedürler tamamlandı. Proje yap-işlet-devret modelinde olacak. Şuan Merkezi İhale Komisyonu’nda projeler, seçim yasaklarından dolayı bekletiliyor ama Gazimağusa yat limanı projesi günceldir. Proje ülke halkı başta olmak üzere uluslararası platformda KKTC için olumlu sonuçlar yaratacak. 7 Ocak erken genel seçimine de değinen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Halkımız öncelikle vicdani muakemesiyle sandık başına gitmeli” dedi. Ataoğlu Radyo Havadis’e ve dinleyicilere teşekkür etti.