ATAOĞLU: “NİTELİKLİ TURİSTLERİN ÜLKEMİZİ TERCİH ETMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı HESTOUREX’in açılışına katılan Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Onur Kurulu üyeliğine seçildi.

Ayrıca Anadolu Birliği ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile de bir araya gelen Ataoğlu, ülkemize getirilmesi gündemde olan Denizaltı gemisini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Turistik Denizaltı gemisinin adaya gelmesi için gerekli girişim başlatıldı

Ülkemizde alternatif turizm çeşitlerini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğine yer verilen bakanlık açıklamasında, Bakan Ataoğlu Antalya ziyareti sırasında denizaltı gemisinde incelemelerde bulundu.

Ataoğlu, Denizaltının bu yaz ülkemizde faaliyete geçmesini planlıyoruz

Denizaltı, gemisini Kuzey Kıbrıs’a getirmek adına gerekli yasal çalışmaların başlatıldığını aktaran Bakan Ataoğlu, Girne ve Mağusa’da belirlenecek alanlarda Denizaltı Gemisi ile dalış yapılmasının planlandığını vurgulandı.

Kitle turizminin yanında alternatifler aradıklarını belirten Bakan Ataoğlu, alternatif turizm potansiyelinin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Denizin altının da büyük bir cazibe sunduğunu ifade eden Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ın 396 kilometrelik sahilinde herkesin ilgisini çekebilecek noktalarımız var. Turistik denizaltının ülke turizminin gelişmesine önemli katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Ülkemizde denizlatı görüş mesafesinin 30 metreye kadar çıkabildiğini belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın su altı kaynaklarının zengin olduğunu ve kendilerinin de belirlenecek bir noktada tank batırmayı planladıklarını söyledi. Ülkemizde turizmi yıla yaymak ve nitelikli turistlerin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Ataoğlu, “inanıyorum ki deniz altı dalışı ülke turizmimize kıymetli bir ürün kazandıracaktır” dedi.

8 metre boyunda, 4 metre enindeki denizaltı elektrikle çalışıyor. 106 ton ağırlığında olan denizaltı, su altında 10 saat seyredebiliyor. 22 adet 80 santimetre çapında gözlem camının bulunduğu denizaltının içinde su altını daha rahat izleyebilmek için mini koltuklar bulunuyor. 2 mürettebat ile dalış yapan turistik denizaltı, 20 metre deniz dibine oturarak sualtını gözlemleme imkanı sunuyor.

Akdeniz Gazeteciler Cemiyetinde basın ile bir araya geldi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek basının sorularını yanıtladı.

Ataoğlu, KKTC ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra turizmde de önemli adımlar atıldığını, Turizm hedefini bu yıl 300 bin arttırarak 2 milyona çekmek istediklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, Antalya-Alanya-Kıbrıs arasında 400 kişilik lüks gemilerle ulaşım seferleri için çalışma içerisinde olduklarını ve yaz dönemi öncesinde bu seferlerin devreye gireceğini söyledi.

"Haftada 3 kez düzenlenecek"

Antalya ile temaslarının çok ciddi şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, Girne’den Antalya ve Alanya’ya gemi seferleri yönünde çalışma içerisinde olduklarını söyledi. 2 günlük Antalya ziyaretinde projeye herkesin destek verdiğini ifade eden Ataoğlu, "Umarım yaptığımız çalışmalar neticesinde gemi seferlerini 4,5 saatlik bir süre içerisinde hafta 3 kez yapılması halinde hem buraya acentaların yapmış olduğu pazarlamalara ikinci bir alternatif olarak Kuzey Kıbrıs’ı da sunabilecekler. Aynı şekilde KKTC’ye uçak bilet fiyatlarıyla ilgili ciddi bir rakamlarda olmasından dolayı alternatif bir ulaşım yolu oluşacak. Eğer bu şekilde olursa hem turizm konusunda bir köprümüz oluşmuş olur hem de ulaşım yönünden ikinci bir alternatif oluşmuş olur" dedi.

"Ercan-Antalya hattında yeni uçak şirketleri de sefer düzenleyecek"

Ataoğlu şuanda Ercan-Antalya arasında sadece bir şirketin uçuş koyduğunu bu durumunda ülke turizmi açısında bazı sıkıntılar yarattığını ifade ederek, yeni şirketlerin bu yönde seferler düzenlemesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ataoğlu, ülkemize gelen turistlerin tarifeli seferlerini göz önünde bulundurulduğu zaman, Ercan-Antalya arası fiyatların da düşeceğini düşündüğünü kaydetti