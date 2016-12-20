ATAOĞLU'NDAN TAK'A KUTLAMA...

ATAOĞLU: “MESLEK İLKELERİ TEMELİNDE KIBRIS TÜRK BASININA VERDİĞİNİZ ÖZVERİLİ HİZMETLERİN DEVAMINI TEMENNİ EDERİZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ın 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu TAK’a gönderdiği mesajda, içinde bulunulan bilişim çağında, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olarak basının, demokrasinin yaşaması ve gelişmesinde en etkili kurumlardan biri olduğunu belirterek, ”Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve etik bir yayıncılık anlayışı çerçevesinde ajansınız kamusal bir görevi yerine getirmektedir” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın kurulduğu 21 Aralık 1973’ten beri milli davada Kıbrıs Türk halkının sesine tercüman olduğunu anlatan Ataoğlu, çeşitli zorluklara rağmen çalışanlarının yaptığı hızlı ve güvenilir haberlerle de basın için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Ataoğlu şöyle devam etti.

“21. yüzyılda iletişim ve haberleşme büyük bir gereklilik ve önem taşımaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve yürütülen hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen basın, toplumun birlik ve beraberliğini bozmadan, toplumsallaşmayı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için sürdürülen mücadelede, TAK ajansının varlığı halkımızın geleceği için önem arz etmektedir.

Kuruluşunuzun 43. yıldönümünde, üstlendiğiniz bu önemli görevler ve izlediğiniz meslek ilkeleri temelinde Kıbrıs Türk basınına verdiğiniz özverili hizmetlerin devamını temenni eder, dünden bugüne Ajans’a hizmet veren herkesi ve tüm TAK ailesini kutlarım.”