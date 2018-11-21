Ataoğlu: “MÜSİAD ile iş birliği ülke turizmi için önemli”

17. MÜSİAD EXPO başladı

MÜSİAD tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla İstanbul CNR Expo'da başladı. Rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlayan etkinlik, 24 Kasım'a kadar devam edecek. 8 binin üzerinde B2B görüşmesine ev sahipliği yapması beklenen etkinliğe, 124 farklı ülkeden 400’e yakın alım heyeti katılıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, başladı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ,TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte fuarın açılışını yaptı

Açılış etkinliğinde açıklamada bulunan Ataoğlu, bu yıl 17’ncisini düzenlenen MÜSİAD EXPO’nun, dünyanın en geniş katılımlı fuarlarından biri olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs her platformda adının duyurulmasının ve temsiliyetinin önemine değinen Bakan Ataoğlu, ülkedeki alternatif turizm çeşitlerini geliştirmek için sürekli çalıştıklarını söyledi. İnanç turizminin de bu turizm çeşitlerinden biri olduğunu belirten Ataoğlu, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın Müslüman ve bir çok din tarafından kutsal kabul edilen mekanları bulunduğuna dikkat çeken Ataoğlu 10 bin yıllık tarihi ile medeniyetlerin beşiği durumunda olan Kuzey Kıbrıs’ın bu zenginliklerinin MÜSİAD gibi geniş katılımlı bir fuarda tanıtmasının önemini vurguladı. MÜSİAD EXPO’nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş insanlarını bir iş platformunda bir araya getireceğini ifade eden Ataoğlu, MÜSİAD’ın Kuzey Kıbrıs için de önemli olduğunu ve işbirliğinin geliştirilmesi için harekete geçildiğini ifade etti.

“Yatırımcıları Kuzey Kıbrıs’a gelmeye davet ediyoruz” diyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Türk halkının her iş kolunda yapılacak yatırımlar için hazır olduğu eğitimli nüfusa sahip güvenli bir ülke olduğunu,

ayrıca turizmden altyapıya ve sağlığa pek çok alanda yatırımlara açık bir ülke olduğunu ifade ederek yatırımcılara Kuzey Kıbrıs’ ın zenginliklerinden faydalanma çağrısı yaptı.

Ataoğlu, ayrıca fuar içerisinde açılan özel Kuzey Kıbrıs bölümünü ziyaret ederek katılımcılar ile MÜSİAD üyeleri ile yapılan iş birlikleri ile bilgi aldı

Kuzey Kıbrıs standı hizmete açıldı... 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul CNR Expo’da gerçekleşecek olan MÜSİAD EXPO’da

Kuzey Kıbrıs standı fuar ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarda 100 m2’lik alan içinde modern tasarım ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile zenginleştirilmiş bir stant ile temsil edilen Kuzey Kıbrıs standında KITOB ve KITSAB Temsilcilerinin de içerisinde bulunduğu 8 kişilik ekip katılımcılara bilgi verirken, Kuzey Kıbrıs yayınlarını da fuar ziyaretçilerine sunuyor.