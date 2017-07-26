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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

Ataoğlu, Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmalarının Finalistlerini Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 31. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmasının finalistlerini kabul etti.

Ataoğlu, Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmalarının Finalistlerini Kabul Etti
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 31. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmasının finalistlerini kabul etti.

Kabulde, “31. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması Kurucu Başkanı , Günkut Ajans Direktörü” Bülent Günkut ve Başbakanlık himayelerinde gerçekleşen bu yılki Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın sponsorluğunu üstlenen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun Başkanı Hasan Karaokçu da hazır bulundu.

Bülent Günkut burada yaptığı konuşmada, Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın bu yıl “Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” sloganıyla uyuşturucuya karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasının ise yine Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirileceğini ifade eden Günkut, her iki yarışmanın da artık markalaştığına işaret etti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında, Bülent Günkut’un uzun yıllardır devam ettirdiği bu yarışmaların, ülke ve toplum için önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu yarışmaların hem uyuşturucuyla mücadele hem de kanser hastalarına yardımı hedeflediğine işaret ederek, kendilerinin de bu iki alanda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ataoğlu yarışmacılara “Başarınız bu attığınız adımdır” diyerek, tüm yarışmacıları medeni cesaretleri için kutladı.

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