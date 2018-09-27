Ataoğlu: “Lefke Müze Restorasyonu Tamamlandı. Müze 3-4 Ay İçerisinde Ziyaretçisiyle Buluşacak”

LEFKE’DE DÜNYA TURİZM GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde turizm bilincinin oluşturulması adına düzenlenen etkinliğe katıldı ve Lefke Vasıf Palace Müzesi’nde incelemelerde bulundu.



Turizm Bakanlığ’ından verilen bilgiye göre, “'Dünya Turizm Günü” nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Lefke Karşıyaka, Soli Harabeleri, eko köy Bağlıköy ve Lefke güzergâhındaki tarihi ve turistik yerleri turist rehberleri eşliğinde gezdi ve buralar hakkında bilgi aldı.



Gezinin ardından öğrencilere, Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği restoranında ikram yapıldı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da etkinliğe katılarak Dünya Turizm Gününü öğrencilerle birlikte kutladı.



ATAOĞLU



Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin turizm bilinci oluşturmak adına son derece önemli olduğunu ifade ederek,Lefke Vasıf Palace müzesinin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke İlçesine özel önem verdiklerini vurgulayarak, bölgenin turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Lefke'de, uzun zamandır, üzerinde çalıştıkları Vasıf Palas'ın müzesinde restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirten Ataoğlu, müzenin iç düzenlemesi ile birlikte 3-4 ay içerisinde ziyaretçisiyle buluşacağını söyledi.



Bakan Ataoğlu, Kent Müzesi ile bölgenin turistlerin ilgi odağı olması açısından ve kentte çeşitlilik adına bir değer katacağını belirtti.



Etkinlikte Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaşda birer konuşma yaptı.



Turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel önemini vurgulamak adına 1980 yılında Dünya Turizm Örgütünün aldığı kararla 27 Eylül, Dünya Turizm Günü olarak kutlanıyor.







