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ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKINI TURİZMDEN”

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex açıldı.

ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKINI TURİZMDEN”

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex açıldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 18:49
ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKINI TURİZMDEN”
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KUZEY KIBRIS HESTOUREX FUARI’NDA... ATAOĞLU: “KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKINI TURİZMDEN”

ATAOĞLU: “ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN GELİŞMESİ AMACIYLA BU ALANIN ÇAĞDAŞ, ÜLKEMİZE UYGUN İŞLEVİ YÜKSEK YASALAR VE TÜZÜKLERLE DESTEKLENMESİ KONUSUNDA GEREKENLERİN YAPILMASI İÇİN İSTEKLİ VE KARARLIYIZ”

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex açıldı.

Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde satın alma heyetinin katılım sağladığı fuarın açılış konuşmasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı.

Fuara Ataoğlu’nun yanı sıra, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Uşak Valisi Salim Demir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sektör temsilcileri, yabancı katılımcılar ve davetliler katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ataoğlu, kitlesel üretim ve tüketimin olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başladığı günümüzde, insanların ihtiyaçlarının artık standartlaştırılmış kitlesel ürünlerle karşılanamadığını ifade ederek, günümüzde dünya ekonomisi ve çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içine girildiğini söyledi.
 
Turizm sektörünün de bu değişimin dışında kalmasının düşünülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Bakan Ataoğlu, deniz-güneş-kum ile geleneksel olarak başlayan turistik ürün çeşitliliğinin günümüzde heyecan verici, eğitici ve eğlendirici bir şekle dönüştüğünü söyledi. 

Ataoğlu, 1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini insanların yoğun iş ve şehir yaşamında kaybettikleri sağlıklarını; güzellik, bakım kürleri, masaj, aromaterapi, fitness, yoga ve pilates içeren, doğaya ve kendine dönüş kamplarında tekrar kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

“KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKINI TURİZMDEN”

Kuzey Kıbrıs’ın toplam döviz gelirlerinin yarısına yakınının turizmden elde edildiği ifade eden Bakan Ataoğlu, “Bizler de pek çok ülke gibi turizm ürünlerimizi çeşitlendirmek ve bu endüstriden daha çok pay almak istiyoruz. Bu kapsamda da sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın bütün ülkeler gibi bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde somut adımlar atıyor ve gerekli yasal ve altyapısal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Bizler ülkemizde başta Sağlık Turizmi olmak üzere spor ve diğer alternatif turizm türlerinin gelişmesi amacıyla tıpkı Türkiye’mizde olduğu gibi bu alanın teşviklendirilerek, çağdaş, ülkemize uygun işlevi yüksek yasalar ve tüzüklerle desteklenmesi konusunda gerekenlerin yapılması için istekli ve kararlıyız” dedi.
 
Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri ile tüp bebek merkezlerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonları yanısıra otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirilen  fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken özelliklere sahip olduğunu da ifade eden Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın da bu alanın aktörlerden biri olabilmesi için rol model olarak aldığı Türkiye ile birlikte çalışarak, ülkede yatırım ve işbirliği olanaklarının gelişmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.

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