Ataoğlu: “KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış“

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU: "KKTC'YE GELEN TURİSTLERİN YALNIZCA KUMARHANELER İÇİN GELDİĞİ ALGISI YANLIŞ. KKTC'YE GELEN TURİSTLER SABAH ÇOK ERKEN SAATLERDEN AKŞAM SAATLERİNE KADAR HEM KÜLTÜR HEM DE ALIŞVERİŞ TURLARIYLA BÖLGEYİ GEZİYOR"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesine turistlerin sadece kumarhaneler için geldiği algısının yanlış olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kıbrıs'a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu belirtti.

KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de katkı sağladığına işaret eden Ataoğlu, Antalya'da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC'ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini anlattı.

Ataoğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti.

KKTC turizmiyle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna değinen Ataoğlu, "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden de faydalanıyorlar." dedi.

"KIBRIS İLE ANTALYA'NIN EKONOMİK BAĞLARINI GÜÇLENDİREBİLİRİZ"

Antalya'nın turizm odaklı ekonomiye sahip bir kent olduğunun altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yalnızca Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otel sayısının İspanya, Fransa, Mısır gibi ülkelerin tamamındaki 5 yıldızlı otel sayısından fazla olduğunu belirtti.

Antalya'nın üst düzey turizm tesisleri ve hizmet kalitesiyle fark yarattığını vurgulayan Çetin, "Hizmet açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir tesislere sahibiz." ifadelerini kullandı.

KKTC ile Antalya arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için iş birliğine açık olduklarını dile getiren Çetin, "İş insanlarını yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgilendirebiliriz. Karşılıklı ikili iş görüşmeleri organize edip Kıbrıs ile Antalya'nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Davut, görüşmenin sonunda ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen sulu boya Side tablosunu Bakan Ataoğlu'na hediye etti.

