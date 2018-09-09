banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Motosiklet Kazası...
Son Dakika
MOTOSİKLET KAZASI
En Çok Yağış Nereye Düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı
TELEFON HIRSIZLIĞI
banner282
Flaş Haber
Motosiklet Kazası...
Kapat

Ataoğlu: “KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış“

Ataoğlu: “KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış“

09 Eylül 2018 Pazar 12:24
Ataoğlu: “KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış“

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU: "KKTC'YE GELEN TURİSTLERİN YALNIZCA KUMARHANELER İÇİN GELDİĞİ ALGISI YANLIŞ. KKTC'YE GELEN TURİSTLER SABAH ÇOK ERKEN SAATLERDEN AKŞAM SAATLERİNE KADAR HEM KÜLTÜR HEM DE ALIŞVERİŞ TURLARIYLA BÖLGEYİ GEZİYOR"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesine turistlerin sadece kumarhaneler için geldiği algısının yanlış olduğunu söyledi.
Ataoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kıbrıs'a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu belirtti.
KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de katkı sağladığına işaret eden Ataoğlu, Antalya'da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC'ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini anlattı.
Ataoğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti.
KKTC turizmiyle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna değinen Ataoğlu, "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden de faydalanıyorlar." dedi.
"KIBRIS İLE ANTALYA'NIN EKONOMİK BAĞLARINI GÜÇLENDİREBİLİRİZ"
Antalya'nın turizm odaklı ekonomiye sahip bir kent olduğunun altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yalnızca Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otel sayısının İspanya, Fransa, Mısır gibi ülkelerin tamamındaki 5 yıldızlı otel sayısından fazla olduğunu belirtti.
Antalya'nın üst düzey turizm tesisleri ve hizmet kalitesiyle fark yarattığını vurgulayan Çetin, "Hizmet açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir tesislere sahibiz." ifadelerini kullandı.
KKTC ile Antalya arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için iş birliğine açık olduklarını dile getiren Çetin, "İş insanlarını yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgilendirebiliriz. Karşılıklı ikili iş görüşmeleri organize edip Kıbrıs ile Antalya'nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.
Davut, görüşmenin sonunda ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen sulu boya Side tablosunu Bakan Ataoğlu'na hediye etti.
 

Son Güncelleme: 09.09.2018 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: “Çocuklar Doğru Yolu Gösteriyor. Onlara Daha Fazla Kulak Verelim“
Akıncı: “Çocuklar Doğru Yolu Gösteriyor. Onlara Daha Fazla Kulak Verelim“
Motosiklet Kazası...
Motosiklet Kazası...
Tatlısu'da Murat Kekilli Konser Verdi
Tatlısu'da Murat Kekilli Konser Verdi
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde Etkinlik...
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde Etkinlik...
GAÜ’nün Son Burs Sıralama Sınavı 12 Eylül’de...
GAÜ’nün Son Burs Sıralama Sınavı 12 Eylül’de...
Koopbank 59 Yaşında...
Koopbank 59 Yaşında...
Gönyeli Belediye Bulvarına Yeniden Asvalt Döküldü
Gönyeli Belediye Bulvarına Yeniden Asvalt Döküldü
TDP Lefkoşa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
TDP Lefkoşa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Eylemlerine Yarın Devam Edecek
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Eylemlerine Yarın Devam Edecek
En Çok Yağış Nereye Düştü?
En Çok Yağış Nereye Düştü?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim