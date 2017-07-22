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22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:19

Ataoğlu: KKTC'nin sesini duyurmaya devam edeceğiz

Ataoğlu: KKTC'nin sesini duyurmaya devam edeceğiz
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Ataoğlu: KKTC'nin sesini duyurmaya devam edeceğiz

Antalya’da KKTC turizm tanıtım programı düzenlendi

2 gün sürecek Antalya KKTC Turizm tanıtım programı çerçevesinde ilk etkinlik, The Marmara Otel’de yer alan KKTC Tanıtım resepsiyonu oldu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, ülkemizden ve Türkiye’den  turizm, emlak ve yüksek öğretim alanındaki temsilciler bir araya geldi.

Etkinlik, KKTC Othello Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı.

Etkinlikte daha sonra söz alan Antalya Vali Vekili Hüseyin Ece, Kıbrıs’ın sadece turizmle değil tüm tarihiyle birlikte anlatılması gereğine vurgu yaptı.

Ece, Kıbrıs’ta yapılan görüşmelerde Türk tarafının iyi niyetine rağmen arzulanan sonuca ulaşılamadığını anımsatarak, KKTC’nin Türkiye ile geleceğe doğru yoluna devam edeceğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Bakanlık olarak KKTC’yi tüm yönleriyle ve tüm sektörleriyle tanıtmak amacıyla çalışmalar başlattıklarını anımsatarak, Türkiye’nin her ilinde bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Ataoğlu, etkinlikte Antalya’nın turizm duayenleriyle temaslar yapacaklarına işaret ederek, yapılacak fikir alışverişleriyle ve düzenlenecek etkinliklerle KKTC turizminin tanıtımına katkı koyacaklarını ifade etti.

KKTC’nin bugünlere nasıl geldiğinin bilincinde olunmasının gereğine dikkati çeken Ataoğlu, etkinliğe katılan Kıbrıs gazilerine de teşekkür ve şükranlarını sundu.

Ataoğlu, bu tür etkinlikler ve temaslar sayesinde KKTC’nin sesini duyurmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Konuşmaların ardından ülkemizden ve Türkiye’den sektör temsilcileri bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Antalya KKTC Turizm Tanıtım etkinlikleri bugün de devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde KKTC Tanıtım Şöleni düzenlenecek.

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Ataoğlu: KKTCnin Sesini Duyurmaya Devam Edeceğiz
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