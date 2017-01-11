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11 Ocak 2017 Çarşamba 16:26

ATAOĞLU: “KARPAZ’DA YAĞMALAMA VE YATIRIMA AÇMA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”

ATAOĞLU: 'KARPAZ'DA YAĞMALAMA VE YATIRIMA AÇMA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”
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“HEDEFİMİZ KUZEY KIBRIS’TA TÜM ESKİ ESER ALANLARININ VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNİN DERECELENDİRİLMİŞ ŞEKİLDE HARİTALANMASINI SAĞLAMAKTIR”

 Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı çevre örgütlerinin Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ile ilgili yağmalama ve yatırıma açma çalışması yapıldığına ilişkin iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Bakan Ataoğlu “Karpaz yarımadasında başlatılan ve tüm KKTC genelinde sürdürülecek olan çalışmalarda hedefimiz Kuzey Kıbrıs’ta tüm eski eser alanlarının ve özel çevre koruma bölgelerinin derecelendirilmiş şekilde haritalanmasını sağlamaktır” dedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Çevre Platformu üyelerini kabul eden Ataoğlu, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile birlikte nerelerin mutlak koruma altına alınacağı nerelerde koşullu izin verilebileceğinin saptanacağını ifade etti.

Eski eser alanları ve özel çevre koruma bölgelerini korumanın Bakanlığın asli görevleri arasında olduğunu belirten Ataoğlu, en az çevre örgütleri kadar hassas olduklarının altını çizdi.

Çevre Platformu yetkilileri ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini ve konu hakkındaki hassasiyetin açık bir şekilde ortaya konduğunu belirten Ataoğlu, “Basın açıklaması yapılmadan önce görüşme talep edilmiş olsaydı gerekli bilgilendirme kendilerine yapılacak ve Bakanlığımızın siyasiler, özel ve tüzel kişilerin istek ve ısrarları doğrultusunda değil ÖÇKB ve SİT alanlarının kullanımını suistimallere kapatma doğrultusunda çalıştığı açık bir şekilde ifade edilecekti” dedi.

Çevre Platformu’nun görüş ve önerilerine değer verdiklerini hatta yol gösterici olarak kabul ettiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, iyi bir diyalog ile işbirliği halinde çalışmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.


 
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