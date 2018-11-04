banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0368
EURO
6.1723
Lapta’da uyuşturucu operasyonu
LAPTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Cinayet zanlısı Çıkrıkçı’yı saklayan iki kişi tutuklandı
ÇIKRIKÇI’YI SAKLAYAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa'da boğulma
GAZİMAĞUSA'DA BOĞULMA
banner282

Ataoğlu: “İngiltere pazarı, Kuzey Kıbrıs için çok önemli”

Ataoğlu: “İngiltere pazarı, Kuzey Kıbrıs için çok önemli”

04 Kasım 2018 Pazar 12:59
Ataoğlu: “İngiltere pazarı, Kuzey Kıbrıs için çok önemli”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de düzenlenecek olan World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da temaslarda bulundu.


Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, ilk olarak KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek, temsilci Oya Tuncalı ile bir araya geldi. İki ay önce Londra temsilciliği görevini tekrar üstlenen Oya Tuncalı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Ataoğlu, daha sonra Londra’da faaliyet gösteren Türk basını ile toplantı gerçekleştirdi.

KKTC’ye uygulanan ambargo, direkt uçuş engeli ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemelerine rağmen turizmi artıracak her türlü uluslararası etkinliğe katıldıklarını anlatan Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek Dünya Turizm Fuarı’nda KKTC standının her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

Bakanlık olarak tanıtım etkinliklerinin yanı sıra, THY ve diğer paydaşlarla farklı destinasyonlar oluşturmak için girişimlerin artırıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Bu girişimleri de önümüzdeki süreçte artırarak devam ettireceğiz. Amacımız; Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sektörlerinden biri olan turizmin en iyi seviyelere ulaşmasına imkanlar sağlamaktır” diye konuştu.

“İNGİLTERE PAZARI ÇOK ÖNEMLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basın toplantısında, İngiltere pazarını çok önemsediklerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracaklarını açıkladı.

Ataoğlu, İngiltere’deki tur operatörleri ile birlikte yeni bir reklam ve tanıtım kampanyası başlatıldığını, İngiltere’den daha fazla turistin gelmesi için tur operatörlerinin de elini taşın altına koyduğunu anlattı.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“İngiltere pazarı bizim için önemli. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün reklam ve tanıtımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün yaptığımızın kat kat daha fazlası ile görünür durumda olmayı planlıyoruz. Bu yıl Tur operatörlerine reklam için katkıda bulunduk ve tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Tanıtım kampanyalarına tur operatörlerinin de büyük harcamalar yaptığını biliyoruz. İngiltere pazarında eğer varsa eksiklerimiz onları da telafi etmek için buradayız. Önümüzdeki yıl çok daha rahat olacağız. Önümüzdeki yıl, ihale yasası değiştiğinde tanıtım bütçemizi daha da artıracağız ve daha büyük kampanyalar yapabileceğiz.”

“KIŞ TURİZMİNİ CANLANDIRDIK”

Üç yıl önce kış turizmini canlandırmak için başlatılan projelerin olumlu sonuçlanması sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında da ziyaretlerin arttığını bildiren Ataoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acentelerimizin yaptığı girişimlere destek vermek için birçok ülkeye günübirlik seyahatler yaptık. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz kış turizmi operasyonu sayesinde kış aylarında önemli bir turist gelmesini sağladık.

Ülkemizin farklı bölgelerinde turlar düzenleyerek, turistlerin kültürel değerlerimizi ve ülkemizin güzellikleri görmelerini sağladık.

Turistlere hellimin yapılışını gösteriyoruz, zeytin topluyor, portakal topluyor, patates toplayıp, yumurta patates kavuruyorlar.

Hem otellerimizin yılın 12 ayında çalışmasını sağlamak, hem de turizm sektöründe çalışan sayısını artırmak, hem de esnafımıza katkı sağlamak için bu çalışmaları sürdürüyoruz.”

GÜNEY KIBRIS’IN ENGELLERİNE KARŞI GİRİŞİM...

Ataoğlu, ülkeye daha fazla yabancı turistin gelebilmesini sağlamak için bakanlık tanıtımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni görüşme sürecinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs’a geçmek için Güney Kıbrıs havayolları firmalarını kullanan üçüncü ülke vatandaşlarına sıkıntı yaşatmamaları için bir girişimde bulunduklarını ifade etti.

Ataoğlu, “Umarım bu talepkarlığımız göz ardı edilmez ve bu talepkarlığımız karşısında Güney Kıbrıs Yönetimi iyi niyetini gösterir” diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 04.11.2018 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi
5 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi
Büyük Avın İlk Gününde Yaralanan Olmadı, İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Büyük Avın İlk Gününde Yaralanan Olmadı, İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
Ktto Öncülüğünde Başlatılan İndirim Kampanyasına Katılan Firma Ve Marka Sayısı 119…
Ktto Öncülüğünde Başlatılan İndirim Kampanyasına Katılan Firma Ve Marka Sayısı 119…
Ataoğlu, Londra’da Sivil Toplum Kuruluşları İle Görüştü
Ataoğlu, Londra’da Sivil Toplum Kuruluşları İle Görüştü
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarında Türkiye ve KKTC’nin de hakları var”
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarında Türkiye ve KKTC’nin de hakları var”
Gazimağusa’da Bedi’s Plajı’nda Boğulma...
Gazimağusa’da Bedi’s Plajı’nda Boğulma...
Cinayet zanlısı Çıkrıkçı’yı saklayan iki kişi tutuklandı
Cinayet zanlısı Çıkrıkçı’yı saklayan iki kişi tutuklandı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 8. Donörler Galası Gerçekleşti
Kemal Saraçoğlu Vakfı 8. Donörler Galası Gerçekleşti
Ctp Ve Akel’den İskele’de “kıbrıs’ta Federasyon” Konulu Konferans...
Ctp Ve Akel’den İskele’de “kıbrıs’ta Federasyon” Konulu Konferans...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim