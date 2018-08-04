Ataoğlu: ''Hilton'un Ercan'dan gelişi ülke tanıtımı için önemli''

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere Özel bir uçakla Ercan Havaalanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yaptı.

Bu akşam Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ’lik performansı sergileyecek. Paris Hilton, Ercan havalimanında Kuzey Kıbrıs Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Paris Hilton ile kısa bir süre sohbet eden Ataoğlu "Bir dünya markasının Kuzey Kıbrıs'a gelmesinin ülke tanıtımı adına önemli olduğunu söyledi. Hilton’a ülkeye ait ipek kozası figürlü resim hediye eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta güzel bir tatil geçirmesini dileyerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.