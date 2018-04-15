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ATAOĞLU: “HEDEF 2 MİLYON KONAKLAMALI TURİST VE 2 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde olan konaklamalı turist sayısını 2021’de 2 milyona, 850 milyon dolar civarında olan KKTC turizm gelirini de 2 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti.

ATAOĞLU: “HEDEF 2 MİLYON KONAKLAMALI TURİST VE 2 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde olan konaklamalı turist sayısını 2021’de 2 milyona, 850 milyon dolar civarında olan KKTC turizm gelirini de 2 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti.

15 Nisan 2018 Pazar 17:27
ATAOĞLU: “HEDEF 2 MİLYON KONAKLAMALI TURİST VE 2 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ…”
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ATAOĞLU’NDAN TURİZM HAFTASI MESAJI: “HEDEF 2 MİLYON KONAKLAMALI TURİST VE 2 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ…”


“KARARLI ADIMLARLA BU HEDEFE DAHA KISA SÜREDE ULAŞILACAĞINA İNANIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde olan konaklamalı turist sayısını 2021’de 2 milyona, 850 milyon dolar civarında olan KKTC turizm gelirini de 2 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti.
Ataoğlu, “Gerek hükümetimiz, gerekse özel sektör tarafından atılan kararlı adımlarla bu hedefe daha kısa sürede ulaşılacağına inancımız tamdır” dedi.
Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Ataoğlu, turizmin çok yönlü etkiye sahip bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Turizm Haftası’nın bu alandaki bilincin artırılması, iç turizmin canlanması ve vatandaşların turizm hareketlerine katılması için kutlandığını belirtti.
 

“KUZEY KIBRIS’I MARKA HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Ülkeyi “dört mevsim turizm faaliyeti yapılan bir destinasyon” ve “medeniyetler beşiği” olarak tanımlayan Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ı dünya çapında marka haline getirmek üzere çalışmalarımızı duyarlılıkla sürüyoruz” dedi.
Bakanlık ve sektör temsilcileriyle sorunların çözümü için önleyici ve telafi edici tedbirler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ataoğlu, şunları kaydetti:
“Ürün ve pazar çeşitliliğini artırmayla tanıtma ve pazarlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle Kuzey Kıbrıs, insan merkezli ve çevreye duyarlı politikalar sonucunda dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini alacak duruma gelmiştir.”
 

“HEDEF 2 MİLYON KONAKLAMALI TURİST VE 2 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ…”
“Hedefimiz, geçtiğimiz yıl 1 milyon üzerindeki konaklamalı turist sayımızı 2021’de 2 milyona, 850 milyon dolar civarında olan turizm gelirimizi de 2 milyar dolara çıkarmaktır” diyen Ataoğlu, şunları da belirtti: 
“Gerek hükümetimiz, gerekse özel sektör tarafından atılan kararlı adımlarla bu hedefe daha kısa sürede ulaşılacağına inancımız tamdır.”
Ataoğlu, sektör temsilcilerinin, gönüllü turizm elçilerinin, paydaşların ve vatandaşların Turizm Haftası’nı kutladı.

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