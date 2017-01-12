ATAOĞLU: “GÜZELYURT VE LEFKE’DE EVSEL ATIK SORUNU ORTADAN KALKACAK”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke’deki evsel atıkların Güngör Depolama Tesisi’ne transferi için çalışma yapıldığını ve sorunun ortadan kalkacağını söyledi.Bakan Ataoğlu, Güzelyurt’ta katı atık transfer istasyonunda incelemelerde bulundu.Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bölgedeki evsel atık sorunun çözümüne yönelik çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Bakanlık Müsteşarı Bülent Arkın’ın da eşlik ettiği Ataoğlu, Lefke ve Güzelyurt Belediyeleriyle müşterek bir protokol ile evsel atıkların Güngör’e taşınması için gerekli çalışmanın yapılacağını belirterek, bu konuyla ilgili finansman çalışmalarına başlandığını söyledi.Ataoğlu, Lefke Belediyesi’nin günlük olarak evsel atıklarını transfer istasyonunda konuşlandırılacak olan treylerler vasıtası ile Güngör Depolama Tesisi’ne aktarabileceğini belirterek, böylece her iki ilçede evsel atık sorununun ortadan kalkacağını söyledi.Bu amaçla gerekli olan 500 bin TL kaynağın yaratılacağını ifade eden Ataoğlu, yeni hedeflerinin inşaat atıklarının geri dönüşümle kullanabilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.