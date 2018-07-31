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Ataoğlu, Güzelleri Kabul Etti

ATAOĞLU: “BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÜLKEMİZİN İÇ TURİZMİNE FARKINDALIKLAR ADINA KATKIDA BULUNUYOR”

Ataoğlu, Güzelleri Kabul Etti

ATAOĞLU: “BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÜLKEMİZİN İÇ TURİZMİNE FARKINDALIKLAR ADINA KATKIDA BULUNUYOR”

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
Ataoğlu, Güzelleri Kabul Etti


ATAOĞLU: “BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÜLKEMİZİN İÇ TURİZMİNE FARKINDALIKLAR ADINA KATKIDA BULUNUYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Miss Kuzey Kıbrıs 2108 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018’in finalistleri ile organizasyon yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, medeni cesaret göstererek yarışmaya katılmalarından dolayı finalistleri tebrik etti. Her yarışmanın kazananı olduğu gibi, kaybedeni de bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, bu tür organizasyonların sosyal farkındalık ve anlamlı, amaçlı misyonuyla, ülkenin dört bir yanından gençleri bir araya getirerek, bir turizm adası olan ülkenin iç turizmine farkındalıklar adına katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Ülkede yıllardır yapılan güzellik yarışmalarının ciddi bir çalışmanın eseri olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, bu organizasyonun büyük oranda yükünü taşıyan Bülent Günkut’a ve yarışmaların gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.
Miss Kuzey Kıbrıs & Bay Kuzey Kıbrıs Organizasyonu Kurucu Başkanı Bülent Günkut de kabulde yaptığı konuşmada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu 2 Ağustos Perşembe gecesi gerçekleştirilecek yarışmaya davet etti.
“Yarışmaların 1984 yılından günümüze kadar gelenekselleşen bir Kıbrıs Ada efsanesi olarak anlamlı ve amaçlı güzellik misyonu ile düzenlediğini” ifade eden Günkut, her yıl dereceye giren finalistlerin uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil ettiğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 21:26
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