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20 Aralık 2016 Salı 16:59

ATAOĞLU: “GERÇEKLERE DAYALI BİR ANTLAŞMA...''

ATAOĞLU: 'GERÇEKLERE DAYALI BİR ANTLAŞMA...''
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ATAOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKI ADADA BİR KEZ DAHA 1963’TE OLANLARIN YAŞANMAYACAĞI, GERÇEKLERE DAYALI BİR ANTLAŞMA İSTİYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1963’de yaşananları bir daha yaşatmayacak, gerçeklere dayalı bir antlaşma istediklerini vurguladı.

Ataoğlu, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, 21-25  Aralık 1963’te   Kıbrıs Türk halkının Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadelenin, tarihin en onurlu ve kahramanca direnişlerinden biri olduğunu belirtti.

Fikri Ataoğlu, “Kıbrıs Türk halkının adada bir kez daha 1963’te olanların yaşanmayacağı, gerçeklere dayalı bir antlaşma istediğini” vurguladı.

Rumların  21 Aralık 1963’te Yunanistan’la işbirliği içerisinde hazırlanmış ve Kıbrıs Türklerini yok etmeyi amaçlayan Akritas Planı’nı  yürürlüğe koyduğunu anımsatan Ataoğlu, şehitlerin emaneti olan yurt topraklarının ilelebet korunacağını, yeni eserlerle daha da yüceltilerek geleceğe taşınacağını kaydetti.

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