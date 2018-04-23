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Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 23 Nisan’ın Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin göstergesi olduğunun altını çizerek, “Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur” dedi.

Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 23 Nisan’ın Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin göstergesi olduğunun altını çizerek, “Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 98. YILINI KUTLAMANIN GURURU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 23 Nisan’ın Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin göstergesi olduğunun altını çizerek, “Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur” dedi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’nci yılı nedeniyle mesaj yayınlayan Ataoğlu, 23 Nisan 1920’de, Türk Milleti’nin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılarak ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bütün Dünya’ya duyurulduğunu belirterek, Dünya’nın geleceğinin çocukların gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi.

Bakan Ataoğlu mesajının sonunda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın Cumhuriyetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri, rahmet ve şükranla anıyor, geleceğin teminatı olan Dünya’daki bütün  çocukların bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.04.2018 15:54
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