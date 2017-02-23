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23 Şubat 2017 Perşembe 19:07

Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Formu’na Katılıyor

Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Formu'na Katılıyor
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Dünya Sağlık Turizmi Formu’na katılmak amacıyla bugün adadan ayrıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’na Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Kazım Türkkan, Basın Danışmanı Kemal Öneren ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan eşlik ediyor.

Fuar, Brezilya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, İngiltere ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 53 ülkeden 319’dan fazla üyesi bulunan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından düzenleniyor.

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