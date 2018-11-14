Ataoğlu: “Devletimize her koşulda sahip çıkmalıyız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, devlete her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletin güçlenmesi için çok çalışmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Ataoğlu, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, egemen bir devlet kurduğunu tüm dünyaya ilan ettiği eşsiz tarihi değerde bir gün olduğunu ifade ederek, bağımsızlık ilanı ile 1878’den itibaren çeşitli safhalarla ve içerikle devam eden özgürlük ve egemenlik mücadelelerinin tüm devlet kurumlarıyla yaşayan, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, çağdaş bir devlet olgusuyla taçlandırıldığını kaydetti.

Devletin çok zor aşamalardan geçilerek, uzun soluklu ve onurlu bir mücadele sonucu kurulduğunu anımsatan Fikri Ataoğlu, bu noktaya gelinceye kadar verilen mücadeleyi özellikle de 1963-1974 arasını asla unutmamak, unutturmamak gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu şöyle dedi:

“KKTC 35 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bizler de Cumhuriyetin sağladığı kazanımların, bağımsız bir devlete sahip olmanın ve devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle çalışmaktayız.

Bu bağlamda; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum.”

