ATAOĞLU: 'DENKTAŞ YENİ BİR DEVLET ORTAYA ÇIKARDI'

ATAOĞLU: “AZINLIK HAKLARINA RAZI OLMAYA İTEKLENEN BİR TOPLUM NOKTASINDAN YENİ DİR DEVLET ORTAYA ÇIKARDI”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 5. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş’tan kalan mirasa sahip çıkmak ve gençlere bunları en iyi şekilde aktarma görevleri olduğunu ifade etti.Ataoğlu, azınlık haklarına razı olmaya iteklenen bir toplum noktasından yeni bir devlet ortaya çıkartılmasında en büyük payın Denktaş’a ait olduğunu; O'nun bu büyük paya sahip olmasındaki en büyük etkenin, kişilik özelliklerinden kaynaklandığını belirtti.Denktaş’ın mücadeleci yapısı, araştırmacılığı, bilgiye ve çalışkanlığa verdiği değer, yüksek tarih şuuru ve kararlılığının gelecek nesiller için yol gösterici olması gerektiğini kaydetti.Bakan Fikri Ataoğlu, bu özelliklerin Denktaş’ın gerçekçiliği, idealistliği, liderliği ve ileri görüşlülüğünden geldiğini ifade ederek “Rauf R. Denktaş yaşanan olayları keskin dehasıyla tahlil ederek, ileride olacakları görebilmesi ve ona göre hareket etmesi devletimizi kurmasında en büyük katkıyı sağlayan özelliğidir. Rauf R. Denktaş bu özelliğini politik safhada mükemmel bir şekilde uygulayarak Kıbrıs Türk halkının gönlündeki yerini ebedileştirmiştir” ifadelerine yer verdi.“Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi vererek devletini kurma noktasına gelinceye dek çok sıkıntılı dönemler yaşayan Rauf R. Denktaş’ın tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini” belirten Ataoğlu, Denktaş’tan aldıkları ilhamla, öğrendikleri mukavemetçi ruhla, onun gösterdiği yoldan sapmadan ülkeyi daha ileriye taşımaya azimli ve kararlığında olduklarını kaydetti.Ataoğlu, devletten, özgürlükten, güvenlikten taviz vermeden, hiçbir aldatmacaya uymadan gelecek nesillere ağır bedel ödetmeyecek şekilde hareket ederek Denktaş’tan kalan mirasa sahip çıkmak ve gençlere bunları en iyi şekilde aktarma görevleri olduğunu da belirtti.