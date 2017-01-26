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26 Ocak 2017 Perşembe 16:01

ATAOĞLU: “DAHA GENİŞ BİR TURİZM KONSEPTİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

ATAOĞLU: 'DAHA GENİŞ BİR TURİZM KONSEPTİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”
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TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU: “DAHA GENİŞ BİR TURİZM KONSEPTİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Kuzey Kıbrıs turizmi, İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan “21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda (EMITT), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından temsil ediliyor.

Dünyanın beşinci ve bölgenin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuarın açılış töreni, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai’nin katılımıyla gerçekleşti.

Fuar açılışından sonra Bakan Ataoğlu ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı fuardaki stantları gezdi ve KKTC standına giderek sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

ATAOĞLU: “ALTERNATİF TURİZM MODELLERİ UYGULAMAYA KONACAK”

TV kanallarına açıklama yapan Bakan Fikri Ataoğlu, dünya sıralamasında ilk 5 içerisinde yer alan EMITT Fuarı’nda en dikkat çekici stantlardan biri olan Kuzey Kıbrıs’ın bundan böyle daha geniş bir turizm konseptiyle yoluna devam edeceğini söyledi.

KKTC’nin sadece güneş ve denizden ibaret olmadığına dikkat çeken Ataoğlu, alternatif turizm modellerinin önümüzdeki günlerde uygulanmaya konulacağını, bunlar arasında, spor, sağlık, kültür ve hasat turizminin öne çıkarılacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ın artık kış turizminde de iddialı bir konuma geldiğini belirten Bakan Ataoğlu, bunun otellerin doluluk oranından anlaşılabildiğinin altını çizdi.

Bu yıl 21’incisi gerçekleşen ve 70’den fazla ülkenin yer aldığı fuarda Kuzey Kıbrıs standında yer alan 220 metrekarelik alanda KITSAB, KITOB, KITREB, RESBİR, Sağlık Turizmi Konseyi, üniversiteler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yanında otel, acente ile turizm sektörü temsilcileri tanıtımlar yapıyor.

TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki 70 bin metrekare alanda 29 Ocak’a kadar devam edecek fuara bu yıl 140 bin ziyaretçi bekleniyor.

450 TUR OPERATÖRÜNÜ AĞIRLIYOR

EMİTT Fuarı’na bu yıl Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın da yer aldığı 55 ülkeden 450 tur operatörü katılıyor

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