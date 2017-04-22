Ataoğlu: “Çocukların Önemini Tüm Dünyaya Gösteren Tarihi Bir Gün”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünya çocuklarına armağan edilen tek ulusal bayram olan 23 Nisan’ın, Atatürk’ün geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara güveninin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Ataoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla zorluk ve yokluk içindeki Anadolu’nun bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bugünün, Atatürk tarafından çok sevdiği çocuklara armağan edildiğini kaydetti.

Ataoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleye destek veren tüm çalışma arkadaşlarını ve toplumun her ferdini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramını en içten duygularla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.