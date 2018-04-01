Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
KADERİN BÖYLESİ
KADERİN BÖYLESİ
Mağusa'da çapkınlık öldürdü!
Son Dakika
MAĞUSA'DA ÇAPKINLIK ÖLDÜRDÜ!
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefke'de Olaylı Gece!
LEFKE'DE OLAYLI GECE!
banner256

ATAOĞLU: “ÇEVREDE DENETİM, ÜLKELERİN EN YOĞUN ÇALIŞTIĞI KONULARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Mart ayında Çevre Kanunu ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla yaptığı denetimlerde çevreyi kirletme ve yasaya aykırılık tespit ettiği işyerlerine ihbar ve ceza verdi.

ATAOĞLU: “ÇEVREDE DENETİM, ÜLKELERİN EN YOĞUN ÇALIŞTIĞI KONULARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Mart ayında Çevre Kanunu ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla yaptığı denetimlerde çevreyi kirletme ve yasaya aykırılık tespit ettiği işyerlerine ihbar ve ceza verdi.

01 Nisan 2018 Pazar 18:25
ATAOĞLU: “ÇEVREDE DENETİM, ÜLKELERİN EN YOĞUN ÇALIŞTIĞI KONULARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR”
banner238

ATAOĞLU: “ÇEVREDE DENETİM, ÜLKELERİN EN YOĞUN ÇALIŞTIĞI KONULARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR”

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI MART AYINDA ÇEVRE DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
 

“ÇEVREYLE İLGİLİ HASSASİYETİN ARTMASINA YÖNELİK PLANLI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Mart ayında Çevre Kanunu ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla yaptığı denetimlerde çevreyi kirletme ve yasaya aykırılık tespit ettiği işyerlerine ihbar ve ceza verdi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreyle ilgili hassasiyetin artmasına yönelik toplumsal bilincin gelişmesi için planlı faaliyet yapıldığını, başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğini belirtti.
 

DENETİMLER
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Yasası kapsamında Şube Amirlikleri ile bölge birimleri tarafından Mart ayında yapılan sıklaştırılmış denetimlerde, Girne bölgesinde katı atık konusunda bir işletmeye ceza, bir işletmeye ceza ihbar uygulaması, ses kirliliği kapsamında bir işletmeye ceza, bir işletmeye de uyarı uygulaması gerçekleştirildi. 
Mağusa bölgesinde de geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiren bölge birimleri Kum Zambaklarını tahrip eden bir kişiye ceza kesti. Rutin gece denetimleri yanında, İki süt ürünü tesisi denetlendi işletmelerden birine atık su dolgusu ile ilgili süre verildi. 
Yine aynı kapsamda 3 arıtma tesisi, 1 geri dönüşüm tesisi, 2 hurdacı denetlendi. Güzelyurt bölgesinde de denetlemelerini gerçekleştiren ekipler Cypfruvex’’e 2 asgari ücret tutarında ceza uyguladı. Güzelyurt Barajı’nın denetiminin de gerçekleştiği kontrollerde, 1 kişiye atık nedeniyle ceza kesildi
Çevresel gereklerin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi adına ülke genelinde uygulanan rutin kontrollerin yanında, 5 endüstriyel atıksu çıkaran tesis,1 evsel atıksu arıtma tesisi de denetlendi.
 

358 ARACA EGZOZ EMİSYON DENETİMİ
Turizm Ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 19- 30 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı egzoz emisyon ölçümleri denetimlerinde, 358 motorlu aracı denetledi. Kontrollerde, standartların üzerinde egzoz gazı çıkardığını saptadığı 26 araç sahibine ihbar yazısı yazdı.
Araç sahiplerine, araçlarının bakım ve servislerini 30 günde tamamlayıp Çevre Koruma Dairesi'ne başvurmaları için ihbar yazısı yazıldı. Gerekli servisleri yapıldıktan sonra dairede yeniden yapılacak kontrol sonrası araçlarının egzoz emisyonları yeterli düzeyde olan sürücülerin ihbarları geçersiz kılınacak. Kontrol ve bakımlarını yaptırmayan sürücüler ise bir asgari ücret tutarında ceza alacak.
 

“ÇEVREYLE İLGİLİ HASSASİYETİN ARTMASINA YÖNELİK PLANLI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Günümüzde tüm dünyada tartışılan ve olası çareleri araştırılan öncelikli gündem konularından olan çevre sorunları ve çevre denetimi konusu ülkelerin en yoğun çalıştığı konuların başında gelmektedir” dedi.
Çevre konusunda Dünya’da yaşanan felaketlerin toplumsal hassasiyet ve bilinçlenmeye yol açtığını ifade eden Ataoğlu, Dünya’nın dengesini bozan, büyük bir problem teşkil eden çevre sorunlarına yönelik duyarlılığın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu vurguladı.
Çevreyle ilgili hassasiyetin artmasına yönelik toplumsal bilincin gelişmesi için planlı faaliyetler yapıldığının altını çizen Ataoğlu, başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğini belirtti.
Dünya’nın sağlıklı geleceğinin, gezegenin sunabileceklerinin sınırlarını bilerek tüketmekten geçtiğini ifade eden Ataoğlu, “Politikalarımızı bu gerçekler temelinde şekillendiriyoruz” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “CİTTASLOW MARKET”İ ZİYARET ETTİ
BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “CİTTASLOW MARKET”İ ZİYARET ETTİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ’NDEN FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI…
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ’NDEN FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI…
AKINCI İSKELE BELEDİYESİ 3. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ'NE KATILDI
AKINCI İSKELE BELEDİYESİ 3. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ'NE KATILDI
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ BİR ZENGİNLİK OLARAK YAŞAMALIYIZ”
EMEKLİ POLİSLER DERNEĞİ’NDEN TRAFİK EYLEM PLANI
EMEKLİ POLİSLER DERNEĞİ’NDEN TRAFİK EYLEM PLANI
TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ
TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ
APARTMANDAN DÜŞEN ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ
APARTMANDAN DÜŞEN ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ
BAŞLARI BELADA
BAŞLARI BELADA
KADERİN BÖYLESİ
KADERİN BÖYLESİ
LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim