Ataoğlu: Bundan sonraki süreçte milli bir havayolu kurulması kaçınılmaz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, ilgili havayolu şirketinin tarife değişikliği gerekçesiyle bu kararı aldığını söyledi.

Ataoğlu, haberin dün öğleden sonra duyurulmasının ardından kendisinin de derhal THY ile temasa geçtiğini ve olası açıkları kapatmak amacıyla Ercan uçuşlarını artırması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Gün içerisinde Türkiye Ulaştırma Bakanı ve Atlas Jet yetkilileriyle yeniden görüşeceğini söyleyen Ataoğlu, ortaya çıkacak olası mağduriyetleri asgariye indireceklerini kaydetti.

Bakan Ataoğlu, bundan sonraki süreçte milli bir havayolu kurulmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı