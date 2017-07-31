ATAOĞLU: “BU TARİHİ GÜN MÜCADELE TARİHİMİZE IŞIK TUTUYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı tüm zorluklara rağmen, verdiği onurlu mücadeleden gurur duyarken, geleceğe güvenle baktığını vurguladı.

“BU TARİHİ GÜN MÜCADELE TARİHİMİZE IŞIK TUTUYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı tüm zorluklara rağmen, verdiği onurlu mücadeleden gurur duyarken, geleceğe güvenle baktığını vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

“MÜCADELE TARİHİMİZE IŞIK TUTUYOR”

Bakan Ataoğlu yayınladığı mesajda, bu tarihi günün, Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihine ışık tuttuğunu kaydetti.

Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürce, eşitlik temelinde, güvenlik içinde ve mutlu yaşaması için başlatılan mücadelelerin sonucunda oluştuğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çok zor koşullardan geçerek bu günlere geldiğinin unutulmamasını isteyen Ataoğlu, “Toplumsal birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz. İnanıyorum ki, el birliğiyle çalışarak ve dayanışmamızı da artırarak daha da güzel günlere kavuşacağız” dedi.

GKK’nın, çok uzun yıllar süren varoluş mücadelesinden çıkarak kurulduğu ve Kıbrıs Türk halkının her türlü tehdit ve tehlikeden uzak huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağladığını ifade eden Ataoğlu, “bizlere bu günleri gösteren TMT mensupları ve Mücahitlerimize, Mehmetçiklerimize minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu uğurda, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.