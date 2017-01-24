ATAOĞLU: “BEŞ ÜLKEDE TANITIM YAPILACAK”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Anatolya Turizm Akademisi (ATA) işbirliğinde, KKTC turizminin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğinin irdeleneceği “12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayı” bugün başladı.

Açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı çalıştay, Girne’de Acapulco Otel’de gerçekleştiriliyor.

UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek çalıştayın açılışına Ataoğlu’nun yanısıra UFÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, ATA Koordinatörü Prof. Dr. Metin Kozak, KKTC ve Türkiye’den akademisyen, sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, UFÜ ile ATA’nın ülkede turizm alanında çalıştay gerçekleştirmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçmişte sadece deniz, kum ve güneşiyle pazarlanan KKTC turizminin çeşitlendirilerek, yeni pazarlar yaratılması yönünde çalışmaları bulunduğunu belirten Ataoğlu, Türkiye dışında Almanya Azerbaycan, İran, Rusya ve İngiltere gibi beş ülkede tanıtım operasyonları düzenleyeceklerini kaydetti.

DİYARBAKIR VE ORDU UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI

Türkiye nüfusunun yüzde 70’ini oluşturan 10 ilde tanıtım yapıldığını da belirten Ataoğlu, geçen yıl Diyarbakır ve Ordu’dan uçak seferleri başladığını, bu destinasyonları arttırmak yönünde THY ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Şu an Konya destinasyonunun planlandığını belirten Ataoğlu, bunun yanında ülkede sağlık turizmi konusunda da yatırımların her geçen gün arttığını söyledi.

Ataoğlu, sağlık turizminin ülkede tam olarak yerleşmesiyle ekonomiye önemli katkı sağlayacağını da kaydetti.

FESTİVAL VE MÜZELER KONUSU

Ülkede genelinde düzenlenen kültürel festivallere turistlerin katılımını sağlamak için bu etkinlikleri takvimlendirilerek, tanıtımlarda yer vermeye başlanacağını da belirten Ataoğlu, tarihi doğal güzellikleri zengin olan ülke genelinde müze sayısını arttırmak için de çalışma başlatıldığını söyledi.

Turizm sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısına da değinen Ataoğlu, Girne’deki OTEM’in gelecek ay yeniden hayata geçirileceği, Kumyalıdaki uygulamalı turizm otelinin yanında ise 120 yataklı uygulamalı turizm oteli temeli atılacağını kaydetti.

OTELCİLERE YÜZDE 3 FAİZLİ KREDİ..

Otelcilere, yarım kalan tesislerini tamamlaması için yüzde 3’lük faizle kredi sağlanacağını ifade eden Ataoğlu bunun yanısıra Kalkınma Bankası’na borçların ödemesinde kolaylık yaratılacağını da belirtti.

Ataoğlu, Türkiyeden bazı kurum kuruluşların personelinin KKTC’de tatil yapmasını sağlamak için de çeşitli protokoller imzalandığını söyledi.

Girne’ye, yap işlet devret yöntemiyle yeni bir yat limanı kazandırılacağını da ifade eden dile getiren Ataoğlu, Turizmin gelişmesiyle ülkedeki tüm sektörelerin ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

ÇAĞINER

UFÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner ise KKTC turizmini ileriye taşıyacak gerçek turizm politikasının, turizm emekçileri, akademisyenler ve diğer tüm ilgili kesimlerin yapacağı ortak çalışmayla oluşturulabileceği ve tüm kesimler tarafından kararlılıkla sahiplenilmesiyle başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

UFÜ’nün adada turizm politikasının belirlenmesinde lider görev üstleneceğini ifade eden Çağıner; “Amacımız, sadece tek başına üniversite açıp eğitim sektörüne bir yan sektör olarak içinde olmak değil. Eğitim sektörünü , KKTC ekonomisi içinde ileriye dönük katma değer getirecek politikalar üretecek bir araç olarak görmek istiyoruz” dedi.

ÖZTOPRAK

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ise, üniversitenin ülkede kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın Türkiye’de Final Eğitim Kurumları’nın 37 yıllık deneyimi ile DMG grubun ülke turizm ve denizcilik alanında güçlü özgeçmişi bulunduğunu vurguladı.

UFÜ’nün YÖDAK onaylı yedi programla eğitime başladığı ve bunu gelecek yıl 15 programa çıkartmayı hedeflediğini ifade eden Öztoprak, üniversite hakkında bilgi sundu.

Öztoprak, UFÜ’nün kaliteli eğitim yanında ülke gelişimine katkı koymayı hedeflediğini kaydetti.

KOZAK

ATA Koordinatörü Prof. Dr. Metin Kozak ise Türkiye’de uluslararası standartlarda daha iyi bir turizm eğitiminin nasıl verileceğinin ortak akılla bulunmasına hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kozak, KKTC’nin bir ada ülkesi olarak turizm konusunda avantajları bulunmasının, çalıştayın bu yıl KKTC’de gerçekleştirilmesinin nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Bir diğer nedenin ise UFÜ ile karşılıklı geliştirilen diyalog olduğunu kaydeden Kozak, çalıştay sonuçlarının KKTC turizmi adına güzel sonuçlar doğurmasını diledi.