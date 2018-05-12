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Ataoğlu, Arter’i ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Ataoğlu, Arter’i ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:09
Ataoğlu, Arter’i ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, bakanlık bürokratlarıyla birlikte parti kararları doğrultusunda destekledikleri belediye başkanlarına destek amaçlı ziyaret yaptıklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e önümüzdeki süreçte başarılar diledi.

Ataoğlu, bakanlık olarak hem ülke geneline hem de Gazimağusa Belediyesi’ne katkı yaptıklarını ve bu katkının devam edeceğini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, hem mesai içi hem mesai dışında sürekli çalıştıklarını ifade ederek, herşeyin ülke ve Gazimağusa için olduğunu, Turizm Bakanlığı ile çok güzel işler yaptıklarını söyledi. Birlikte yola çıktıklarını ve DP’nin de desteğiyle göreve geldiğini ifade eden Arter, “Bu desteğin aynı şekilde devam edeceğini biliyorum. Bu verdiğiniz destekten dolayı mahcup olmadığınızı da biliyorum. Bu destek de o yüzdendir diye düşünüyorum. Ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya çalıştık. Beraber yaptığımız işler hem ülke hem de Gazimağusa içindir. Aynı yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimizin bilinciyle hepimize hayırlı olsun diyorum, sizlere de başarılar bizlere de başarılar diliyorum” dedi.

 

Son Güncelleme: 12.05.2018 17:24
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